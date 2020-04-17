ГлавнаяНовости

Ривалдо: «Возможно, Дембеле уже не проявит себя в „Барселоне“»

сегодня, 01:40

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу пора расстаться с вингером Усманом Дембеле.

Прошло почти три года с тех пор, как Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». У него было достаточно времени, чтобы закрепиться в команде и доказать свою ценность. Но возможно, что он уже никогда не покажет свой класс в клубе.

Дембеле остаётся игроком, обладающим огромным потенциалом. Но я считаю, что этим летом может появиться хорошая возможность продать или даже обменять его на игрока, которым они уже интересуются.

Усману не повезло с травмами, но он также мог бы попытаться прикладывать больше усилий в какие-то моменты. Всё пошло не так, как ожидалось. Он мог бы перезапустить свою карьеру в другом клубе, в котором он бы чувствовал себя более уверенно и показывал свои лучшие качества.

«Барселона», похоже, пытается подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. Поэтому в следующем сезоне Демебеле, вероятно, будет тяжело попасть в основной состав.

Кроме того, «Барселоне» нужно укоротить свою скамейку и заработать немного денег, если они действительно хотят добиться своих целей. Чтобы пришли новички, кто-то должен покинуть команду.

Недавно сообщалось о том, что «Барселона» готова продать Дембеле за 60 млн евро, но на французского игрока нет покупателей.

Все новости
В Италии по-прежнему рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая
Вчера, 23:58 Комментарии5
Тренер Денис Бушуев рассказал, как Германия будет выходить из карантина
Вчера, 22:43 Комментарии6
Тренер минского «Динамо»: «С чемпионатом Беларуси нужно что-то решать»
Вчера, 21:33 Комментарии13
Блохин: «За чем следить в чемпионате Беларуси? Я УПЛ с трудом осиливаю»
Вчера, 19:24 Комментарии19
Зико: «Многие игроки ЦСКА были против Щенникова в составе»
Вчера, 18:32 Комментарии22
Градецки — о Грилле: «Я не король, чтобы бояться наследного принца»
Вчера, 18:04 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 01:42
Как дела пойдут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100