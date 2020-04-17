Ривалдо: «Возможно, Дембеле уже не проявит себя в „Барселоне“»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу пора расстаться с вингером .

Прошло почти три года с тех пор, как Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». У него было достаточно времени, чтобы закрепиться в команде и доказать свою ценность. Но возможно, что он уже никогда не покажет свой класс в клубе.

Дембеле остаётся игроком, обладающим огромным потенциалом. Но я считаю, что этим летом может появиться хорошая возможность продать или даже обменять его на игрока, которым они уже интересуются.

Усману не повезло с травмами, но он также мог бы попытаться прикладывать больше усилий в какие-то моменты. Всё пошло не так, как ожидалось. Он мог бы перезапустить свою карьеру в другом клубе, в котором он бы чувствовал себя более уверенно и показывал свои лучшие качества.

«Барселона», похоже, пытается подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. Поэтому в следующем сезоне Демебеле, вероятно, будет тяжело попасть в основной состав.

Кроме того, «Барселоне» нужно укоротить свою скамейку и заработать немного денег, если они действительно хотят добиться своих целей. Чтобы пришли новички, кто-то должен покинуть команду.