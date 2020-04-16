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В Италии по-прежнему рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая

вчера, 23:58

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что власти могут подтвердить возобновление тренировок в стране с 4 мая.

Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания развития ситуации в области здравоохранения и того, когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях.

Мы надеемся как можно скорее подтвердить 4 мая как дату возвращения к тренировкам. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эту дату, даже если это будет только для тренировок за закрытыми дверями.

В настоящий момент наша единственная забота — это здоровье и безопасность всего населения.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:26
Пока ситуация в Италии оптимизма не вызывает.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:14
Ох, что то берут сомнения
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:14
итальянцы всегда были оптимистами))) всё может быть если очень хотеть))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 00:00
Скорее всего не будет.
Youngberg
Youngberg
вчера в 23:59
как получится, так и будет
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