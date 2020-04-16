В Италии по-прежнему рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что власти могут подтвердить возобновление тренировок в стране с 4 мая.

Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания развития ситуации в области здравоохранения и того, когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях.

Мы надеемся как можно скорее подтвердить 4 мая как дату возвращения к тренировкам. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эту дату, даже если это будет только для тренировок за закрытыми дверями.

В настоящий момент наша единственная забота — это здоровье и безопасность всего населения.