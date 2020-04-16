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Тренер Денис Бушуев рассказал, как Германия будет выходить из карантина

сегодня, 22:43

Тренер Денис Бушуев, игравший в свое время за немецкие клубы, рассказал, как Германия будет выходить из карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

В Германии запретили до конца августа все концерты и игры Бундеслиги. Возможно только продолжение без зрителей. На следующей неделе будут принимать решение играть или закончить сезон. Ожидается общая потеря около € 700 млн. Многие профессиональные клубы могут потерять статус.

С 20 апреля открывают все магазины площадью до 800 квадратных метров. Школы закрыты до 11 мая. С 4 мая планируют открыть парикмахерские. 30 апреля планируют обсуждать возможное открытие границ.

Спорт ожидают огромные проблемы, клубы зависят от контрактов, реклам. На следующей неделе федерация будет общаться с лигами и командами о продолжении или закрытии чемпионатов. Больше чем у половины клубов второй Бундеслиги и ниже могут возникнуть большие проблемы. Клубы Бундеслиги с этой недели уже возобновили тренировочный процесс, но только в маленьких группах 6-8 человек на футбольном поле.

Бушуев известен по тренерской работе в немецком «Мюнхен 1860» и юношеской сборной России.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:50
у бундасов всё по распорядку))) но кажется в этот раз вирус внесёт коррективы!))
drug01
drug01
сегодня в 22:44
это очень интересно
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:43
Немцы всё могут неплохо
Izmar
Izmar
сегодня в 22:43
Время покажет что будет.
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