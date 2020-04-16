Тренер минского «Динамо»: «С чемпионатом Беларуси нужно что-то решать»

Экс-полузащитник «Локомотива» , ныне возглавляющий минское «Динамо», поделился мнением, стоит ли продолжать чемпионат Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

Большой минус, когда нет болельщиков. Не та атмосфера, не те ощущения. Очень трудно бывает футболистов мотивировать. Спорт без эмоций — это очень сложно. Три-четыре тура назад, когда еще болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее.

У нас на 80 процентов новая команда, поэтому нужно время, чтобы сыграться. Сказывается и состояние футбольных полей. На сборах в Турции мы играли на идеальных полях, а в Беларуси негде тренироваться, поля для игр тоже не самого лучшего качества. Конечно, все команды находятся в одинаковых условиях. Думаю, клубы, составляющие сейчас первую четверку турнирной таблицы, останутся в ней до конца чемпионата.