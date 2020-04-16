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Тренер минского «Динамо»: «С чемпионатом Беларуси нужно что-то решать»

сегодня, 21:33

Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко, ныне возглавляющий минское «Динамо», поделился мнением, стоит ли продолжать чемпионат Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

Большой минус, когда нет болельщиков. Не та атмосфера, не те ощущения. Очень трудно бывает футболистов мотивировать. Спорт без эмоций — это очень сложно. Три-четыре тура назад, когда еще болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее.

У нас на 80 процентов новая команда, поэтому нужно время, чтобы сыграться. Сказывается и состояние футбольных полей. На сборах в Турции мы играли на идеальных полях, а в Беларуси негде тренироваться, поля для игр тоже не самого лучшего качества. Конечно, все команды находятся в одинаковых условиях. Думаю, клубы, составляющие сейчас первую четверку турнирной таблицы, останутся в ней до конца чемпионата.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:59
Вообще то по-хорошему нужно прекращать
juvenale
juvenale
сегодня в 22:48
сначала на выборах нужно что-то решать
zsb1961
zsb1961
сегодня в 22:46
Это форс-мажор!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:39
Против батьки не попрешь!!! Хотя тут больше понтов , чем здравого смысла.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:38
Конечно в Беларуси много бардака но они играют.
AgentART
AgentART
сегодня в 22:34
Нужно играть и всё.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:11
Это точно.....играют хрен знает как
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:54
Батько сказал играть - будете играть...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:38
что за нытьё! всё играют пока лука не скажет баста))))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:34
Уже решили турнир продолжаться.
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