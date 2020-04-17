Маскерано: «Надеюсь, Неймар вернётся в „Барселону“»

Экс-защитник «Барселоны» прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.

На днях я снова пересматривал берлинский финал Лиги чемпионов (Прим. — «Ювентус» — «Барселона» — 1:3), и то, что создало впереди трио Неймар, Суарес, Месси, было впечатляюще.

Каждый из них выполнял свою роль в команде, как в прессинге, так и при контроле мяча. Они добавляли нашей игре смертельной остроты.

Я надеюсь, что Неймар вернётся в «Барслеону», и они снова будут играть вместе. Это было бы так здорово для клуба и его болельщиков.