Кокорин: «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно»

Нападающий «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что хочет перестать праздновать голы с сосанием пальца.

Как поддержать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве? Как я недавно жил полгода назад. Есть куча программ. Если есть возможность выйти в интернет, открываешь программу — и там все упражнения есть. И делаешь. Ничего нового придумывать не надо. Элементарные приседания, подтягивания, отжимания.

У меня есть опыт, находился и в более тяжёлых условиях. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема.

Я начал так праздновать голы, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое.