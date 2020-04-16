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Кокорин: «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно»

вчера, 23:17

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что хочет перестать праздновать голы с сосанием пальца.

Как поддержать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве? Как я недавно жил полгода назад. Есть куча программ. Если есть возможность выйти в интернет, открываешь программу — и там все упражнения есть. И делаешь. Ничего нового придумывать не надо. Элементарные приседания, подтягивания, отжимания.

У меня есть опыт, находился и в более тяжёлых условиях. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема.

Я начал так праздновать голы, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое.

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Все комментарии
параZит
параZит
сегодня в 00:39
Да как бы и до тюрьмы это странно должно было быть
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:26
Да пусть сосет, лишь бы одноразовые перчатки одевал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:18, ред.
На пользу Кокоше пошла тюрьма.
Хоть отучили пальцы в рот не сувать.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:04
Так куда теперь палец Коко будет пихать???
AgentART
AgentART
сегодня в 00:02
Пусть другие копыта сосут.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 23:58
Тюряшка многому научила!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:47
Не вырос ещё из коротких штанишек. Да же детям говорят что сосать палец нехорошо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:41
Конечно , там учат сосать совсем не пальцы ! ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:39
От безделья мысли крамольные лезут в голову.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:34
Надо забивать , а как праздновать - это вторично.
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 23:33
Да и до было ненормально!
drug01
drug01
вчера в 23:31
Вот о чем думают от безделья футболисты....??????
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:27
так кто ты по жизни саша?))))
shlomo
shlomo
вчера в 23:19
Не бери лишнего в голову....:)))
beefs
beefs
вчера в 23:18
да друзья не поймут
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