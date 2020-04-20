Селюк: «Испания — оптимальный вариант для Кокорина заграницей»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о форварде «Сочи» , который принадлежит «Зениту»:

Знаете, когда из Италии, всегда кажется, что это серьезные люди. Италия: мы же знаем, там трансферы иногда делаются таким вот образом… Но я бы и Кокорину не советовал идти в Италию. Более того, у Кокорина очень хорошо получается сейчас в «Сочи». Я думаю, эти «серьезные люди» всплыли для беседы насчет повышения и подписания контракта с каким-то российским клубом. Вот и все. Мы же часто это видим. Уже сто раз говорили: то Смолов в «Арсенал» уезжает, то еще кто-то. В конечном итоге оказывалось, что шло давление на российский клуб, чтобы была определенная зарплата. Я читал, что Кокорин сказал еще про Англию, но он же не сыграл 75 процентов матчей за сборную за последние два года. Поэтому в Англии он играть не может просто-напросто изначально.

Кокорину в России хорошо все дается. Если, например, вдруг соберутся продавать Азмуна – а я не знаю, с чего им его продавать, – Кокорин как раз вернется из «Сочи» более готовым и будет играть в «Зените». Для Кокорина заграницей оптимальный вариант – Испания, а не Италия. В Германии он тоже сможет, хотя это не совсем его.

Я уверен в том, что он пересмотрел в определенной степени свое неправильное отношение к жизни. Если бы он ничего не пересмотрел, отсидев в тюрьме, это было бы странно. Я уверен, что потерянный год был для него большим уроком, и сейчас он иначе воспринимает людей вокруг, жизнь вокруг, товарищей, друзей. Я, правда, говорил, еще когда Кокорин был в «Зените» и еще не определился с командой, что для него лучший вариант – пойти в «Сочи». Я думаю, на сегодняшний день сам Кокорин понимает, что «Сочи» – это реально очень хороший вариант. Он вернулся в футбол, начал забивать и получает уверенность.