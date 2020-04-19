Всем подавай Азмуна. «Зенит» собирает предложения

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вчера, 22:00

За последние дни стало известно об интересе к Сердару Азмуну сразу нескольких клубов. «Соккер.ру» ищет лучшее решение.

Сердар выступает в России уже семь лет. Приехал в Казань 17-летним мальчишкой, чтобы брать уроки футбола и мужества у Курбана Бердыева, с которым был неразлучен на протяжении большей части своей профессиональной карьеры: из «Рубина» отправился за тренером в «Ростов», а потом проделал обратный путь.

Будущее в большом европейском чемпионате Азмуну прочили, наверное, с того момента, как ему исполнилось 15, и пока он играл в России, каждое трансферное окно то один клуб, то другой засматривались на иранского форварда с задатками большого бомбардира. Но вот беда: Бердыев научил Сердара играть в футбол, только голевую статистику в командах Курбана Бекиевича, учитывая его стиль, набить проблематично.

Этим Азмун всегда отпугивал потенциальных купцов — что это за форвард, который так мало забивает? Но после перехода в «Зенит» с результативностью у Сердара полный порядок: 26 голов и 10 результативных передач в 46 матчах — это весомо. Не удивительно, что за иранцем потихоньку выстраивается очередь из представителей Серии A и Ла Лиги. Клубы из топ-5 в эти непростые времена будут вынуждены расширить кругозор, а РПЛ нужно готовиться к оттоку лучших игроков. Азмун, безусловно, в их числе.

Азмуном интересуются в Италии…

На итальянском рынке Азмуна хорошо знают, несколько клубов ведут его не первый год, в частности, «Лацио», предпринимавший попытку пригласить Сердара еще в пору его выступлений за «Рубин» и прошлым летом. Сейчас у «Лацио» линия атаки укомплектована, к кандидатуре Азмуна «орлы» вернутся только в случае расставания с Иммобиле, зато сейчас иранцем активно интересуется «Наполи».

У неаполитанцев нет четкого понимания, как будет выглядеть атака в следующем сезоне: у Мертенса контракт истекает летом, у Милика — через год. Поиски нового форварда ведутся, и Азмун чуть ли не главный кандидат. Клубы уже контактировали между собой, и якобы «Зенит» установил ценник на отметке 25-30 миллионов евро. Де Лаурентис одобряет, но рассчитывает выторговать условия получше.

Впрочем, это было бы возможно, кабы «Зенит» мечтал продать Азмуна, а «Наполи» был единственным претендентом, а так в выигрышном положении «сине-бело-голубые», которые могут устроить из продажи Сердара аукцион. Из клубов Серии A в борьбу за Азмуна могут включиться «Лацио» и «Милан», но только в случае прощаний со своими теперешними звездами атаки — Иммобиле и Ибрагимовичем соответственно. А клубы более низкого полета вряд ли заинтересуют самого Сердара.

...а также в Испании и Англии

Но не только в Италии ждут Сердара. В Ла Лигу Азмуна рассчитывают затащить «Атлетико» и «Севилья». В интерес «матрасников» поверить труднее, да и источник не вызывает большого доверия, хотя Сердар по функционалу — что-то среднее между Моратой и Диего Костой, да и Симеоне вживую видел иранца в Лиге чемпионов, когда тот забивал в ворота «Атлетико» за «Ростов». Но «Севилья» — более понятный вариант, тем более у андалусийцев есть определенный вакуум в линии атаки. Также интерес к Азмуну приписывают английским «Эвертону», «Вест Хэму» и «Лестеру», но это пока варианты без конкретики. Вместе с тем у Сердара хорошая стартовая позиция: когда рынок оживет, он будет фигурировать в планах многих клубов «второй линии».

«Зениту» стоит продать Азмуна?

Только в том случае, если форвард сам жаждет уйти и начать новый этап своей карьеры в топ-чемпионате. Если сомневается — нужно убедить остаться, ведь Дзюба стареет, а нападающих такого калибра в РПЛ в ближайшие годы не заманишь. Но в случае категоричного желания Азмуна, удерживать его бесполезно, чтобы не посадить раскисшего игрока на шею. Впрочем, «Зенит» умеет продавать иностранцев и идет навстречу легионерам, которые хотят уйти: это верная стратегия — потенциальные новички будут знать, что петербуржцы не сажают под замок, и что из «Зенита» путь в топ-чемпионаты открыт.

Опять же, у «Зенита» имеется прекрасный и не слишком затратный план по замене Азмуна — достаточно будет извиниться перед Кокориным и сделать ему предложение, после которого Александр простит всех и сразу. Кокорин в недавнем интервью говорил, что его приоритет — Европа, но сделал типичные оговорки российского футболиста о том, каким должен быть будущий клуб. При этом форвард «Сочи» не исключил, что вернется в «Зенит», так что пазл может сложиться понятным образом: Азмун уезжает в условный «Наполи», Кокорин возвращается в Санкт-Петербург и подписывает контракт на 3 года. Все счастливы.

Азмун заиграет в Европе?

Сердар поступательно выстраивал свою карьеру: сначала «Рубин» и «Ростов», где было тотальное доверие Бердыева и обучению большому футболу через игры, потом первый опыт самостоятельной работы в «Зените» — и опыт удачный. Очевидно, что следующий шаг — отъезд в топ-чемпионат. Азмун созрел для такого важного поворота в своей карьере, но клуб нужно выбирать с умом и сразу настраиваться на серьезную работу, ведь даже то, что прощается в «Зените», не прощается в «Наполи». В России Сердар может лениться на тренировках и на классе обыгрывать «Уралы» и «Оренбурги», в Серии A уровень сопротивления другой, так что придется расширять и базу физической подготовки, и новые тактические тонкости осваивать. Если готов к серьезной работе — в добрый путь!