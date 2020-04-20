А. Кержаков: «Кокорин — лучший форвард РПЛ»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал форварда «Сочи» Александра Кокорина лучшим нападающим РПЛ:
Для меня он является лучшим форвардом РПЛ. У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии.
Ранее Кокорин рассказал, почему сорвался его трансфер в лондонский «Арсенал».
может , нет.
ближайшие (эх ...) несколько матчей помогут разобраться
может , нет.
ближайшие (эх ...) несколько матчей помогут разобраться
(Портнягин,Чалов,Заболотный,Полоз,Соболев,Шомуродов и ещё 150 фамилий..)
А есть те кто умеет то - о чём говорит А.Кержаков....
Такой Кокорин.....другие все уступают ему...
И посему согласен с Кержаковым....
Кокорин лучший нап....
А уж что да почему...и где голевые рекорды и приглашения от топов - это уже совсем другая.....малофутбольная история......
(Портнягин,Чалов,Заболотный,Полоз,Соболев,Шомуродов и ещё 150 фамилий..)
А есть те кто умеет то - о чём говорит А.Кержаков....
Такой Кокорин.....другие все уступают ему...
И посему согласен с Кержаковым....
Кокорин лучший нап....
А уж что да почему...и где голевые рекорды и приглашения от топов - это уже совсем другая.....малофутбольная история......
Не верите- у шПака спросите, он в курсе!!! :)
Не верите- у шПака спросите, он в курсе!!! :)