А. Кержаков: «Кокорин — лучший форвард РПЛ»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России назвал форварда «Сочи» лучшим нападающим РПЛ :

Для меня он является лучшим форвардом РПЛ . У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии.