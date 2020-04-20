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А. Кержаков: «Кокорин — лучший форвард РПЛ»

20 апреля 2020, 09:33

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал форварда «Сочи» Александра Кокорина лучшим нападающим РПЛ:

Для меня он является лучшим форвардом РПЛ. У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии.

Ранее Кокорин рассказал, почему сорвался его трансфер в лондонский «Арсенал». 

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Все комментарии
Сп62
Сп62
20 апреля в 19:24
Дайте парню поиграть. Оценить успеем.
mars6791
mars6791
20 апреля в 18:44
Может и есть талант, но он его не использовал , скорее пропил,прогулял . Теперь эпидемия не даёт играть, а вот и 30 лет уже скоро - это уже финиш для нападающего.
коrn3512
коrn3512
20 апреля в 18:35
Главбаклан
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 18:26
Коко - он же Шурик - он же Кокорин на сегодня всё таки Лучший игрок
112910415
112910415
20 апреля в 17:23
может, правда
может , нет.
ближайшие (эх ...) несколько матчей помогут разобраться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 17:06, ред.
Есть временные фартовые забиваки....сверкнули....о них поговорили...и...и всё...))
(Портнягин,Чалов,Заболотный,Полоз,Соболев,Шомуродов и ещё 150 фамилий..)
А есть те кто умеет то - о чём говорит А.Кержаков....
Такой Кокорин.....другие все уступают ему...
И посему согласен с Кержаковым....
Кокорин лучший нап....

А уж что да почему...и где голевые рекорды и приглашения от топов - это уже совсем другая.....малофутбольная история......
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:25
Дзюба и Азмун с тобой явно не согласны! Да и тот же Шомуродов. Хотя на вкус и цвет товарищей нет)
ren888888
ren888888
20 апреля в 14:55
Кто этэ нубы?
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 12:52
Дзюба нервно курит в сторонке
Башмакоса
Башмакоса
20 апреля в 12:35
Бред. Человек отыграл только 4 матча в сезоне и теперь ему столько комплиментов отвешивают. Очень хочу, чтобы Кокорин уехал в Европу, но для этого нужно больше, нежели удачно отыграть несколько матчей.
МапС
МапС
20 апреля в 12:29
Дзюба в печальке... В уголовника больше верят, чем в этого деревянного клоуна.
DanjaG
DanjaG
20 апреля в 12:17
Ну не чалов же.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 12:05
Петушка хвалит кукуха ! )))
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 12:00
А как же Дзюба? Поматросили и бросили.
Храневец
Храневец
20 апреля в 11:35
КАК ФОРВАРД НЕ ЗНАЮ , А ВОТ ЛУЧШИЙ БУЗИТЕР ТОЧНО !
Ravshan878
Ravshan878 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 11:32
👍👍👏👏.)))Так и есть. Уважаемый. Легенда С⚽️ККЕРа.
berda2003
berda2003
20 апреля в 11:26
кержак начал зарабатывать ещё одним способом - лизать...
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 11:19
Зенит лучший клуб, Кокорин лучший нападающий. Свиньи аутсайдеры. Всё закономерно. Гыгыгы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 11:02
А мне кажется, что Шомуродов , как минимум не слабее. По крайней мере стабильней. как можно назначать Коко лучшим, если он провел в сезоне всего 4 игры. Может быть учтены игры в колонии ?
Gunslinger
Gunslinger
20 апреля в 10:22
У Кокорина есть техника, скорость принятие решения на подсознательном уровне...!!!

Не верите- у шПака спросите, он в курсе!!! :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 апреля в 10:18
Фейк в пустыне....)
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 10:12
своих хвалишь))) где объективность?
Kresi frok
Kresi frok
20 апреля в 10:09
Это как на шоколадке сделанной из г.на. состав: самая вкусная шыкаладка, пальчики аближешь уасссся, бери и друзьям захвати ахаха)))👍😀
makkie
makkie
20 апреля в 10:00
А Кержаков лучший голеадор на ЧЕ-2012 :)
Faustello
Faustello
20 апреля в 09:59
Кокорий лучший файтер России!
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 09:51
Что там РПЛ!!! Даже лучший форвард Вселенной и пенитенциарной системы России!!!
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 09:43
Лучший сиделец - это точнее.
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 09:41
А как же распиаренный игрочишка Дзюба? )))))))
Бутсы
Бутсы
20 апреля в 09:40
А с какого перепугу то он лучший? Ты в таблицу вообще заглядывал? Он там где-нибудь фигурирует? А в прошлом году? А в позапрошлом? А в поза-позапрошлом? Максимум он занимал 3-4 место года-три четыре назад, ни до ни после он даже в пятёрку не входил. Лучший. Ахахаха.
sihafazatron
sihafazatron
20 апреля в 09:36
какой чемпионат, такой и лучший форвард
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