Уткин: «Очевидно, что Шюррле не оправдал надежд»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о форварде «Спартака» :

Про Шюррле. Я, кстати, воздерживался от участия в разговорах о нем с самого начала, так как-то вышло. Когда он приехал и поперло, я не считал это существенным, поскольку совершенно не сомневался, что с Кононовым это мертвому припарки. А про то, почему я так считаю, пояснять уже было поздно, все сказано давно.

И сейчас очевидно, что надежд он не оправдал. В целом возразить нечего, это факт. Но, как поет мой добрый товарищ, есть один момент, который упускается.

Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за «Спартак», и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка — читавшиеся.

Но тут не было, понимаете, обмана. Большой футболист, большая карьера заканчивается достаточно резко; должен он или нет пытаться вытащить себя из этого пике? Обязан. Как это делается? Верой в себя, насилием над собой. Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой.

И я на месте Цорна (к которому у меня масса претензий, и я их никак не перечеркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать) тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться. И реальную готовность строго на момент, когда это решалось.

Для меня это именно такая история. Как большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом. И у него драматически это не получилось. В этом редкость, почти уникальность этой истории.

А менеджмент «Спартака»... Это штука давняя, постоянная, довольно однообразная. Тут ничто не меняется и не будет серьезно меняться долго. Пока...

Я точно знаю, что должно случиться, но говорить не буду. Потому что пример Шюррле ровно про то, как легко бывает обмануться даже в хорошем. Или, как минимум, в неплохом.

Так что я подержу в себе.