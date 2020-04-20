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Уткин: «Очевидно, что Шюррле не оправдал надежд»

20 апреля 2020, 10:32

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о форварде «Спартака» Андре Шюррле:

Про Шюррле. Я, кстати, воздерживался от участия в разговорах о нем с самого начала, так как-то вышло. Когда он приехал и поперло, я не считал это существенным, поскольку совершенно не сомневался, что с Кононовым это мертвому припарки. А про то, почему я так считаю, пояснять уже было поздно, все сказано давно.

И сейчас очевидно, что надежд он не оправдал. В целом возразить нечего,  это факт. Но, как поет мой добрый товарищ, есть один момент, который упускается. 

Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за «Спартак», и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка — читавшиеся. 

Но тут не было, понимаете, обмана. Большой футболист, большая карьера заканчивается достаточно резко; должен он или нет пытаться вытащить себя из этого пике? Обязан. Как это делается? Верой в себя, насилием над собой. Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой. 

И я на месте Цорна (к которому у меня масса претензий, и я их никак не перечеркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать) тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться. И реальную готовность строго на момент, когда это решалось.

Для меня это именно такая история. Как большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом. И у него драматически это не получилось. В этом редкость, почти уникальность этой истории.

А менеджмент «Спартака»... Это штука давняя, постоянная, довольно однообразная. Тут ничто не меняется и не будет серьезно меняться долго. Пока...

Я точно знаю, что должно случиться, но говорить не буду. Потому что пример Шюррле ровно про то, как легко бывает обмануться даже в хорошем. Или, как минимум, в неплохом.
Так что я подержу в себе.

Ранее сообщалось, что Шюррле больше не сыграет за «Спартак». 

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Все комментарии
AgentART
AgentART
20 апреля в 20:37
После спартака даже чемпион мира уже не футболист.
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
20 апреля в 18:36
Арнольдыч справедлив. Тренера не за что менять. Результаты смыл вирус.
Clavан
Clavан
20 апреля в 16:39
Шуррле оправдал надежды поклонников других команд.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:23
Да, от чемпиона мира явно ожидали большего! Но в Спартаке частенько не могут заиграть добротные игроки. Этот клуб реально кто-то проклял)
Тага Дага
Тага Дага
20 апреля в 15:47
Россия для немца,это как бутылка водки для китайца...не выдержат.
DanjaG
DanjaG
20 апреля в 15:38
Вася должен за это поцеловать кого-нибудь их спартаковских.
Climent
Climent
20 апреля в 13:20
Уткин оправдал надежды, стал ужасным демагогом.
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 12:34
Снова утка темнит.
Oliver S
Oliver S
20 апреля в 12:33
Когда он первый раз вышел на замену, взял мяч, протащил его по центру и сходу лупанул, вроде даже в створ, я подумал, ну теперь заиграем. Особенно когда у него начался отрезок с результативными действиями, но потом... Устал, видимо, играть в одиночку в мёртвой команде, плюс другой чемпионат, ужасные поля, тренер-недотёпа и т.д.
Да и не тащер он по сути, иначе никакая Боруссия бы его не отпустила.
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 11:24
Я был в Спартаке. Это клеймо по жизни. Не отмыться будет. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 11:23
Шюррля насмешил болельщиков, подтвердив, что свиньи смешной клуП! Гыгыгы
makkie
makkie
20 апреля в 11:15
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (С)

Начал Шюррле за здравие, а закончил за упокой... при чём, как ни странно, начал здорово при Кононове. Потом посыпались травмы, да и мотивация, судя по всему, исчезла.
Ибо в Спартаке начался очередной кризис им. Федуна(
Karabal
Karabal
20 апреля в 11:03
Шуррле ничего и не обещал.
МапС
МапС
20 апреля в 11:03
Как в старом анекдоте про старую клячу: Ну не шмогла я...
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 10:59
Шюррле пришёл, срубил и победил.
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 10:58
Шуррле понял, что если сейчас не удрать от свиней, то потом просто не отмоешься.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 10:56
да ладно)) это же была просто хотелка федуна )) и получилось как всегда)) скоро и тренера менять будут))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
20 апреля в 10:43
Шюрле вовремя просек, где можно срубить бабок на халяву
ОПС
ОПС
20 апреля в 10:34
Пусть играет где то в другом месте.
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