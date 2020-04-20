Тренер «Локо» по физподготовке: «Раздали каждому игроку пульсометр»

Тренер «Локомотива» по физической подготовке Сергей Алексеев рассказал, как футболисты клуба тренируются во время режима самоизоляции:

Нам не так важно, живет ли человек в квартире или на даче. Создаем тренировки таким образом, чтобы их можно было выполнить в любом месте. Сейчас всем ребятам отправлены задания до конца апреля. Контролируем тренировки оперативно, так как каждому футболисту раздали пульсометры. Вся информация поступает в специальное приложение, благодаря которому я из дома в случае чего могу корректировать работу.

Основное внимание сейчас уделяем силовым нагрузкам. Работе с собственным весом, а также с отягощениями. Плюс разработан комплекс кардиотренировок. Его можно также выполнять в домашних условиях, так как у игроков есть необходимое оборудование. Нагрузка зависит от уровня подготовки, возраста и состояния здоровья. Для игроков мы запланировали 4-5 тренировок в неделю разной направленности. Одна тренировка в день.

Болельщикам я бы рекомендовал заниматься 3-4 раза в неделю. Лучше идти от малого к большому и проводить тренировки низкой или средней интенсивности как с собственным весом, так и с небольшими отягощениями. Интенсивные тренировки неподготовленному человеку могут навредить. Рекомендую обратиться к специалисту для составления программы.