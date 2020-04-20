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Тренер «Локо» по физподготовке: «Раздали каждому игроку пульсометр»

20 апреля 2020, 08:56

Тренер «Локомотива» по физической подготовке Сергей Алексеев рассказал, как футболисты клуба тренируются во время режима самоизоляции:

Нам не так важно, живет ли человек в квартире или на даче. Создаем тренировки таким образом, чтобы их можно было выполнить в любом месте. Сейчас всем ребятам отправлены задания до конца апреля. Контролируем тренировки оперативно, так как каждому футболисту раздали пульсометры. Вся информация поступает в специальное приложение, благодаря которому я из дома в случае чего могу корректировать работу.

Основное внимание сейчас уделяем силовым нагрузкам. Работе с собственным весом, а также с отягощениями. Плюс разработан комплекс кардиотренировок. Его можно также выполнять в домашних условиях, так как у игроков есть необходимое оборудование. Нагрузка зависит от уровня подготовки, возраста и состояния здоровья. Для игроков мы запланировали 4-5 тренировок в неделю разной направленности. Одна тренировка в день.

Болельщикам я бы рекомендовал заниматься 3-4 раза в неделю. Лучше идти от малого к большому и проводить тренировки низкой или средней интенсивности как с собственным весом, так и с небольшими отягощениями. Интенсивные тренировки неподготовленному человеку могут навредить. Рекомендую обратиться к специалисту для составления программы.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
20 апреля в 10:46
Всю жизнь считал, что правильнее будет пульсоМЕР.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 09:58
Надо было заместо пульсометров алкометры раздать.
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 09:44
Без работы с мячом с командой на дому одними силовыми упражнениями толку мало.
ДСА
ДСА
20 апреля в 09:41
Надо было градусник раздавать.
SSPZ
SSPZ
20 апреля в 08:57
серьёзный подход к тренировкам
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