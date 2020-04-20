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Руни вспомнил свой лучший гол в карьере

20 апреля 2020, 13:49

Форвард «Дерби» Уэйн Руни рассказал, какой гол считает лучшим в карьере:

Я всегда говорю, что это гол в ворота «Манчестер Сити». Но мы говорим о том, что такое ремесло голов, как оно связано с движением, контролем и таймингом. Поэтому мне запомнился тот гол, который, скорее всего, уже никто не помнит.

Это произошло тогда, когда Рафаэл навесил с фланга, и мой тайминг был идеальным. Я поборолся с центральным защитником и пробил по мячу так, что у вратаря не было никаких шансов.

Ранее Руни признался, что никогда не был бомбардиром от природы. 

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milanetto9
milanetto9
21 апреля в 12:52
помним мы тот гол и тот матч
Azu-Killah37
Azu-Killah37
20 апреля в 18:47
"который, скорее всего, уже никто не помнит"
Помню его, как сейчас! Безупречный голешник!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Аpбитр (раскрыть)
20 апреля в 14:09
Понятно. По мне лучше так зарабатывать очки, чем "дежурить".
Аpбитр
Аpбитр ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
20 апреля в 14:06
Все правильно, было +300
Но буквально 30 минут назад, сделали +500
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 13:59
много было славных игр! и голов хватает!
drug01
drug01
20 апреля в 13:58
Спасибо арбитр, вопрос закрыли!!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 13:55
От безделья все заняты воспоминаниями.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 13:51
Руни мог и больше
drug01
drug01
20 апреля в 13:50
Это было давно
beefs
beefs
20 апреля в 13:50
приятно вспомнить хорошее
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