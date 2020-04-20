Руни вспомнил свой лучший гол в карьере

Форвард «Дерби» рассказал, какой гол считает лучшим в карьере:

Я всегда говорю, что это гол в ворота «Манчестер Сити». Но мы говорим о том, что такое ремесло голов, как оно связано с движением, контролем и таймингом. Поэтому мне запомнился тот гол, который, скорее всего, уже никто не помнит.

Это произошло тогда, когда Рафаэл навесил с фланга, и мой тайминг был идеальным. Я поборолся с центральным защитником и пробил по мячу так, что у вратаря не было никаких шансов.