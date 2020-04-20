Руни вспомнил свой лучший гол в карьере

Форвард «Дерби» Уэйн Руни рассказал, какой гол считает лучшим в карьере:
Я всегда говорю, что это гол в ворота «Манчестер Сити». Но мы говорим о том, что такое ремесло голов, как оно связано с движением, контролем и таймингом. Поэтому мне запомнился тот гол, который, скорее всего, уже никто не помнит.
Это произошло тогда, когда Рафаэл навесил с фланга, и мой тайминг был идеальным. Я поборолся с центральным защитником и пробил по мячу так, что у вратаря не было никаких шансов.
Ранее Руни признался, что никогда не был бомбардиром от природы.
Помню его, как сейчас! Безупречный голешник!!
Помню его, как сейчас! Безупречный голешник!!
Но буквально 30 минут назад, сделали +500
Но буквально 30 минут назад, сделали +500