Трезеге рассказал о самой сложной паре защитников в своей карьере

Бывший форвард туринского «Ювентуса» рассказал, что бывшие защитники «Лацио» и были самыми сложными противниками в его карьере.

В «Ювентусе» у меня появилось желание побеждать всегда и играть главную роль. Серия А – самая сложная лига для нападающих. Меня очень впечатлило, что игроки высочайшего уровня, такие как Дель Пьеро и Зидан, оставались после тренировок, чтобы стать еще лучше.

В Серии А играли такие футболисты, как Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта, которые были очень классными защитниками, но пара из «Лацио» Фернанду Коуту – Синиша Михайлович была для меня настоящим кошмаром.