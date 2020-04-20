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Трезеге рассказал о самой сложной паре защитников в своей карьере

20 апреля 2020, 21:02

Бывший форвард туринского «Ювентуса» Дивид Трезеге рассказал, что бывшие защитники «Лацио» Фернанду Коуту и Синиша Михайлович были самыми сложными противниками в его карьере.

В «Ювентусе» у меня появилось желание побеждать всегда и играть главную роль. Серия А – самая сложная лига для нападающих. Меня очень впечатлило, что игроки высочайшего уровня, такие как Дель Пьеро и Зидан, оставались после тренировок, чтобы стать еще лучше.

В Серии А играли такие футболисты, как Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта, которые были очень классными защитниками, но пара из «Лацио» Фернанду Коуту – Синиша Михайлович была для меня настоящим кошмаром.

Ранее Трезеге выразил мнение, что у Александра Головина есть все, чтобы проявить себя во Франции.

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Все комментарии
Binger
Binger
21 апреля в 04:46
Это игра.
Lazurny
Lazurny
21 апреля в 00:37
Знали как вырубить.
Roman73
Roman73 ответ Garrincha-Makelele (раскрыть)
20 апреля в 23:29
Да Тольдо оказывается.
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele ответ Roman73 (раскрыть)
20 апреля в 22:11
Тольдо кажется
Roman73
Roman73
20 апреля в 21:54
Вот этот вот противный Трезеге, который разбил лицо с носка Буффону , прежде, чем забить ему гол, этот нечестный чемпион Европы.
На вирус его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 21:03
Хорошо, что про Голову не забыл...
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 21:03
сложные защитники для форвардов
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