Трезеге рассказал о самой сложной паре защитников в своей карьере

Бывший форвард туринского «Ювентуса» Дивид Трезеге рассказал, что бывшие защитники «Лацио» Фернанду Коуту и Синиша Михайлович были самыми сложными противниками в его карьере.
В «Ювентусе» у меня появилось желание побеждать всегда и играть главную роль. Серия А – самая сложная лига для нападающих. Меня очень впечатлило, что игроки высочайшего уровня, такие как Дель Пьеро и Зидан, оставались после тренировок, чтобы стать еще лучше.
В Серии А играли такие футболисты, как Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта, которые были очень классными защитниками, но пара из «Лацио» Фернанду Коуту – Синиша Михайлович была для меня настоящим кошмаром.
Ранее Трезеге выразил мнение, что у Александра Головина есть все, чтобы проявить себя во Франции.
На вирус его.
На вирус его.