Вьери: «Роналдо лучше Криштиану, хоть он и боевая машина»

Бывший форвард «Интера» сравнил своего бывшего партнера по команде Роналдо с нападающим «Ювентуса» .

Я друг Роналдо, мне повезло, что я играл с ним вместе в атаке. У него было все. Роналдо был взрывным, мощным и быстрым форвардом. Он будто танцевал с мячом.

По моему мнению, Роналдо лучше Криштиану Роналду. Криштиану – боевая машина. Все, что он сделал и продолжает делать, вызывает восхищение. Криштиану может играть до 40 лет с сигаретой в зубах, как говорят у нас в Италии. Его телосложение напоминает мне скульптуру.