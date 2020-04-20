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Вьери: «Роналдо лучше Криштиану, хоть он и боевая машина»

20 апреля 2020, 21:55

Бывший форвард «Интера» Кристиан Вьери сравнил своего бывшего партнера по команде Роналдо с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Я друг Роналдо, мне повезло, что я играл с ним вместе в атаке. У него было все. Роналдо был взрывным, мощным и быстрым форвардом. Он будто танцевал с мячом.

По моему мнению, Роналдо лучше Криштиану Роналду. Криштиану – боевая машина. Все, что он сделал и продолжает делать, вызывает восхищение. Криштиану может играть до 40 лет с сигаретой в зубах, как говорят у нас в Италии. Его телосложение напоминает мне скульптуру.

Ранее Вьери заявил, что перестанет смотреть футбол, когда Месси и Роналду завершат карьеру.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
21 апреля в 00:26
Сравнение не корректное.
wingback
wingback
21 апреля в 00:09
Боевая глиномешалка...
wingback
wingback
21 апреля в 00:08
Боевая глиномешалка...
BarSlona
BarSlona
20 апреля в 23:27
Да все кто угодно лучше мароканского ныряльщика
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 22:21
пусть играет))кто же против))) мы посмотрим))
beefs
beefs
20 апреля в 22:03
у каждого свои любимчики
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 21:57
все они одинаковы
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