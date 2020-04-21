Клубы Лиги 1 сегодня проведут видеоконференцию

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21 апреля 2020, 10:49

Сообщается, что клубы Лиги 1 (третий по силе дивизион в Англии) сегодня проведут видеоконференцию, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о досрочном завершении сезона.

Меньшинство клубов, количество которых, однако, увеличивается, считает, что сезон должен закончиться сейчас, опасаясь, что десятки коллективов обанкротятся до того, как сезон возобновится.

Также будет обсуждаться вопрос о финансировании клубов, чтобы те смогли остаться на плаву до потенциального возобновления сезона.

Ранее Федерация футбола Франции (FFF) объявила о досрочном завершении сезона для клубов младших лиг из-за пандемии коронавируса.