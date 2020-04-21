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Клубы Лиги 1 сегодня проведут видеоконференцию

21 апреля 2020, 10:49

Сообщается, что клубы Лиги 1 (третий по силе дивизион в Англии) сегодня проведут видеоконференцию, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о досрочном завершении сезона. 

Меньшинство клубов, количество которых, однако, увеличивается, считает, что сезон должен закончиться сейчас, опасаясь, что десятки коллективов обанкротятся до того, как сезон возобновится. 

Также будет обсуждаться вопрос о финансировании клубов, чтобы те смогли остаться на плаву до потенциального возобновления сезона. 

Ранее Федерация футбола Франции (FFF) объявила о досрочном завершении сезона для клубов младших лиг из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:30
вот этого мы все и ждали)))как без этого то)))
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 11:56
Сейчас все чемпионаты под угрозой досрочного завершения чемпионатов. Как бы не хотели некоторые его доиграть.
ОПС
ОПС
21 апреля в 11:18
И зачем все это?
drug01
drug01
21 апреля в 11:16
Футбол на любом уровне сейчас терпит большие трудности! Пожелаем поскорей вернуться к игре!
shlomo
shlomo
21 апреля в 10:52
Ну в принципе эта лига может себе этого позволить
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