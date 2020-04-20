«Динамо» Брест не будет разрывать контракт с Хачериди

«Динамо» из Бреста не собирается расставаться с защитником Евгением Хачериди.
В пресс-службе клуба опровергли эту информацию, а сам защитник принес извинения за свое поведение после матча.
Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.
Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.
В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.
Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой.
Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Белоруссии буду максимально сдержанным – такое больше не повторится.
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В следующий раз в неигровом эпизоде могу и судью вырубить......а пока извините!!!
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В следующий раз в неигровом эпизоде могу и судью вырубить......а пока извините!!!