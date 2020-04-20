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Озил отказался от понижения зарплаты

20 апреля 2020, 23:45

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и еще два игрока клуба, имена которых не называются, отказались идти на сокращение зарплаты на 12,5%.

«Канониры» сократили зарплату игрокам команды, однако не все футболисты пошли на условия клуба. Как сообщается, одним из них стал Месут Озил, который получает 350 000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Озил отметил, что может пойти на понижение зарплаты в будущем, но пока не намерен спешить в этом вопросе. Немецкий полузащитник сказал партнерам по команде, что уважает их решение, но отметил, что они также должны уважать его выбор.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:48
имеет право))) но мог и уступить)))
valt134
valt134
21 апреля в 08:29
Не коллективный человек. А вообще, Жадность-самый большой человеческий порок.
Gahi
Gahi
21 апреля в 08:09
Он же сказал, что может пойти на понижение зарплаты в будущем. Озил многим помогает, занимается благотворительностью. Видимо, чтобы не подвести людей, которым обещал, тем более скоро Рамадан. Всем здоровья и удачи.
yudin_duda
yudin_duda
21 апреля в 08:07
Но по мнению гуннеров за деньгами побежал Санчес😂😂
Robinson
Robinson ответ ARMENIAN (раскрыть)
21 апреля в 07:37
Наверное даже не хватает) ещё и занимать постоянно приходиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 05:55
Озил остался бунтарем
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 05:13
Лучше немцам и туркам будет помогать, чем англичанам
Zloi iron
Zloi iron
21 апреля в 04:23
Жадный турок!
Karabal
Karabal
21 апреля в 03:46
Ему простительно.
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 01:35
От Озила стоило этого ожидать
mortid
mortid
21 апреля в 00:49
Интересно, те 60% проголосовавших тоже согласились добровольно на понижение зарплаты? :D
mortid
mortid ответ ARMENIAN (раскрыть)
21 апреля в 00:46
Не важно. Лично я на стороне Озила, его не должны волновать проблемы владельцев клуба. Они взяли обязательства по исполнению контракта в полной мере, вот пусть и выполняют. А если кто про совесть вспомнит, то своя рубха ближе к телу и где была совесть, там член растёт. А совестливых милости просим в монастыри.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 00:28
Остальные игроки : "А что так можно было?"
311
311
21 апреля в 00:27
Как этот днарь такую зп выбил себе непонятно. Ладно бы в мешке играл!)
ARMENIAN
ARMENIAN
21 апреля в 00:08
Кто-то живёт на 15 тысяч рублей в месяц, а кому-то еле хватает на жизнь 350 тысяч фунтов в неделю...
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 00:04
Ему в Турции всех родственников кормить нужно.
wingback
wingback
20 апреля в 23:59
Зеньки выпучил от такого предложения...
drug01
drug01
20 апреля в 23:53, ред.
У каждого игрока есть свои взгляды на футбол!!!!
drug01
drug01
20 апреля в 23:48
Бывают такие игроки в раз ных командах!!!!
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