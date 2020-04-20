Озил отказался от понижения зарплаты

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20 апреля 2020, 23:45

Полузащитник лондонского «Арсенала» и еще два игрока клуба, имена которых не называются, отказались идти на сокращение зарплаты на 12,5%.

«Канониры» сократили зарплату игрокам команды, однако не все футболисты пошли на условия клуба. Как сообщается, одним из них стал Месут Озил, который получает 350 000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Озил отметил, что может пойти на понижение зарплаты в будущем, но пока не намерен спешить в этом вопросе. Немецкий полузащитник сказал партнерам по команде, что уважает их решение, но отметил, что они также должны уважать его выбор.