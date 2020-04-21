Совет Серии А принял решение доиграть сезон

1587425119

21 апреля 2020, 02:25

В понедельник, 20 апреля, состоялось заседание Совета итальянской Серии А по поводу возможного возобновления сезона, прерванного в связи с пандемией коронавируса. Официальный сайт Серии А объявил о единогласном решении доиграть оставшуюся часть чемпионата.

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Возобновление спортивной деятельности в так называемой «фазе-2» будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА , решениями Итальянской федерации футбола ( FIGC ), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников.

Ранее сообщалось о том, что семь клубов Серии А якобы выступают против возобновления чемпионата.