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Совет Серии А принял решение доиграть сезон

21 апреля 2020, 02:25

В понедельник, 20 апреля, состоялось заседание Совета итальянской Серии А по поводу возможного возобновления сезона, прерванного в связи с пандемией коронавируса. Официальный сайт Серии А объявил о единогласном решении доиграть оставшуюся часть чемпионата.

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Возобновление спортивной деятельности в так называемой «фазе-2» будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников.

Ранее сообщалось о том, что семь клубов Серии А якобы выступают против возобновления чемпионата.

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Все комментарии
viv
viv
21 апреля в 22:31
Доиграют.....ещё все лето и осень впереди...
feris1
feris1
21 апреля в 11:56
Скорее всего будут доигрывать летом,так как в ближайшее время это сделать не целесообразно.
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:21
Доиграть надо.
Но пока никто не знает когда.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
21 апреля в 10:19
Совет Серии А... ещё президиум соберите. Итак ясно, что все будут доигрывать чемпионаты-без этого никто не примет участия в ЛЧ. Что за клоунаду разводят!!
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:14
всё правильно решили!! этого мы и ожидали!
Брулин
Брулин
21 апреля в 08:44
Там же Челлино вроде орал недавно, что, если чемпионат возобновят, он не позаолит игрокам Брешии играть
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 апреля в 08:11
Необходимость отработать телевизионные и прочие контрактные деньги по определению сильнее страха смерти. Тем более что принимающим решения самим выходить на поле не придется.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 апреля в 06:57
Начинают доигрывать,через пару недель стартует рпл
VIPded
VIPded
21 апреля в 06:24
Правильное решение!
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 06:19
Совет принял решение доиграть сезон, в соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Если играть со зрителями, а футбол в первую очередь для болельщиков, то есть только один способ соблюсти эти правила. Играть в респираторах, смотреть в противогазах. Всё остальное пустая болтовня, дешёвый пиар. Исходя из сегодняшней обстановки в Италии.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 05:52
Ожидаемо
shlomo
shlomo
21 апреля в 05:35
Молодцы...будем ждать!
Mangur
Mangur
21 апреля в 05:27
Безумно радостно.
112910415
112910415
21 апреля в 05:17
и это радует
ДСА
ДСА
21 апреля в 04:15
Ювентус и Интер продавили это решение.
Mikki
Mikki ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 03:26
Отменять вообще не будем, хотя бы потому что введение этого задания увеличило кол-во комментов аж на 80% в день (сравниваю на период бесфутболья). Но с 50 до 30 очков сейчас сократил, чтобы снизить градус противостояний.

Но, чтобы привлечь больше интереса к новым материалам, при этом не ограничивая пользователя во времени для чтения материала и написания комментария, начисления за обычные комментарии теперь идут в материалах, опубликованных не позднее 7 часов от текущего момента, вместо 24, как было раньше. Но по сути оно не сильно повлияет на выбор материалов пользователем по сравнению с 24 часами - в старые новости пишут мало.

Ну и мы не то, чтобы гонимся за комментами - в финансовом плане сайту от них толку мало, но раз убрали начисления за привязку твиттера и вк, то игрокам нужна какая-то альтернатива для набора очков, это все-таки 4000 очков в месяц было.

И зря вы прибедняетесь, что в блок "лучших комментариев" не попадете - объемные же у вас получаются, как показал прошедший день. За этот 500 конечно не дадут - все-таки согласитесь, странно было бы признавать коммент про конкурс прогнозов лучшим в новости про хавбека "Зари". Так что тут не в критике дело, и не в ошибках тем более. Да и в "лучший комментарий" легко может попасть "сестра таланта", если она сама не урод в семье.
Karabal
Karabal
21 апреля в 02:40
А как же команды, которые против?
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 02:34
Это правильное решение.
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