Совет Серии А принял решение доиграть сезон

В понедельник, 20 апреля, состоялось заседание Совета итальянской Серии А по поводу возможного возобновления сезона, прерванного в связи с пандемией коронавируса. Официальный сайт Серии А объявил о единогласном решении доиграть оставшуюся часть чемпионата.
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Возобновление спортивной деятельности в так называемой «фазе-2» будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников.
Ранее сообщалось о том, что семь клубов Серии А якобы выступают против возобновления чемпионата.
Но пока никто не знает когда.
Но пока никто не знает когда.
Но, чтобы привлечь больше интереса к новым материалам, при этом не ограничивая пользователя во времени для чтения материала и написания комментария, начисления за обычные комментарии теперь идут в материалах, опубликованных не позднее 7 часов от текущего момента, вместо 24, как было раньше. Но по сути оно не сильно повлияет на выбор материалов пользователем по сравнению с 24 часами - в старые новости пишут мало.
Ну и мы не то, чтобы гонимся за комментами - в финансовом плане сайту от них толку мало, но раз убрали начисления за привязку твиттера и вк, то игрокам нужна какая-то альтернатива для набора очков, это все-таки 4000 очков в месяц было.
И зря вы прибедняетесь, что в блок "лучших комментариев" не попадете - объемные же у вас получаются, как показал прошедший день. За этот 500 конечно не дадут - все-таки согласитесь, странно было бы признавать коммент про конкурс прогнозов лучшим в новости про хавбека "Зари". Так что тут не в критике дело, и не в ошибках тем более. Да и в "лучший комментарий" легко может попасть "сестра таланта", если она сама не урод в семье.
Но, чтобы привлечь больше интереса к новым материалам, при этом не ограничивая пользователя во времени для чтения материала и написания комментария, начисления за обычные комментарии теперь идут в материалах, опубликованных не позднее 7 часов от текущего момента, вместо 24, как было раньше. Но по сути оно не сильно повлияет на выбор материалов пользователем по сравнению с 24 часами - в старые новости пишут мало.
Ну и мы не то, чтобы гонимся за комментами - в финансовом плане сайту от них толку мало, но раз убрали начисления за привязку твиттера и вк, то игрокам нужна какая-то альтернатива для набора очков, это все-таки 4000 очков в месяц было.
И зря вы прибедняетесь, что в блок "лучших комментариев" не попадете - объемные же у вас получаются, как показал прошедший день. За этот 500 конечно не дадут - все-таки согласитесь, странно было бы признавать коммент про конкурс прогнозов лучшим в новости про хавбека "Зари". Так что тут не в критике дело, и не в ошибках тем более. Да и в "лучший комментарий" легко может попасть "сестра таланта", если она сама не урод в семье.