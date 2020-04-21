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Папен: «Мальдини — олицетворение „Милана“»

21 апреля 2020, 11:14

Бывший форвард «Милана» Жан-Пьер Папен в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о перспективах миланского коллектива. 

«Милану» нужно терпение. Они на правильном пути. Клубу нужно доверять молодым игрокам, чтобы не тратить сумасшедшие деньги. 

Им не хватает совсем чуть-чуть, фундамент заложен с двумя или тремя игроками, которые могут за собой тащить команду. 

Мне жаль, что Бобан был уволен, я читал, что Мальдини тоже может уйти. Мальдини — олицетворение «Милана», я не понимаю, как они смогут там работать без него.

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mihaluch
mihaluch
21 апреля в 12:22
Не олицетворял а обажал.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:28
слова в десятку!!
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 11:14
это неоспоримый факт
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