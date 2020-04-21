Папен: «Мальдини — олицетворение „Милана“»

Бывший форвард «Милана» в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о перспективах миланского коллектива.

«Милану» нужно терпение. Они на правильном пути. Клубу нужно доверять молодым игрокам, чтобы не тратить сумасшедшие деньги.

Им не хватает совсем чуть-чуть, фундамент заложен с двумя или тремя игроками, которые могут за собой тащить команду.

Мне жаль, что Бобан был уволен, я читал, что Мальдини тоже может уйти. Мальдини — олицетворение «Милана», я не понимаю, как они смогут там работать без него.