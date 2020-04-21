Рэшфорд: «В период работы с Моуриньо и Златаном я стал лучшим игроком»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что сделал большой шаг вперёд, когда в команде играл Златан Ибрагимович, а тренером был Жозе Моуриньо.
Это был непростой период, но я думаю, что оглянувшись на это время лет через 5-6, понимаешь, что именно такие моменты закаляют тебя психологически.
Как универсал я стал значительно лучшим игроком, и во многом это всё благодаря двум годам под руководством Жозе. У нас были взлёты и падения. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был тяжёлый период, но в то же время он сделал меня лучшим игроком.
Ментальность Ибрагимовича невозможно было сравнить ни с чьей другой из тех людей, с кем я играл ранее. Ему было всё равно, что говорят в его адрес.
Это был ключ к моему развитию, особенно учитывая тот факт, что Ибрагимович уже работал с Жозе и знал, что необходимо делать, чтобы «выжить» под его руководством.
Ранее полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру рассказал о том, как Ибрагимович мотивировал своих одноклубников.