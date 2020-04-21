ГлавнаяНовости

Рэшфорд: «В период работы с Моуриньо и Златаном я стал лучшим игроком»

21 апреля 2020, 07:57

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что сделал большой шаг вперёд, когда в команде играл Златан Ибрагимович, а тренером был Жозе Моуриньо.

Это был непростой период, но я думаю, что оглянувшись на это время лет через 5-6, понимаешь, что именно такие моменты закаляют тебя психологически.

Как универсал я стал значительно лучшим игроком, и во многом это всё благодаря двум годам под руководством Жозе. У нас были взлёты и падения. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был тяжёлый период, но в то же время он сделал меня лучшим игроком.

Ментальность Ибрагимовича невозможно было сравнить ни с чьей другой из тех людей, с кем я играл ранее. Ему было всё равно, что говорят в его адрес.

Это был ключ к моему развитию, особенно учитывая тот факт, что Ибрагимович уже работал с Жозе и знал, что необходимо делать, чтобы «выжить» под его руководством.

Ранее полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру рассказал о том, как Ибрагимович мотивировал своих одноклубников.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:45
старайся может получится и лучшим стать)))))))
ДСА
ДСА
21 апреля в 09:16
Не лучшим, а просто стал лучше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 08:00
С такими станешь кем угодно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100