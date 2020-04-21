ГлавнаяНовости

Каррагер: «Аршавин был особенным»

21 апреля 2020, 10:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.

Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвёртый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Против_всех
Против_всех
21 апреля в 20:25
Краснощекий чипсоман, без наших проблем
Dima salev
Dima salev
21 апреля в 18:42
Аршавин единственный игрок который поднял имя России в Европе
Robinson
Robinson
21 апреля в 16:57
Но ленивый был как и Павлюченко.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Бутсы (раскрыть)
21 апреля в 16:33
бутсы проветри...
Nekit92
Nekit92
21 апреля в 15:21
Аршавин забил четвертый гол из зоны в которой играли карагер и арбелоа, но виноват почему то всегда арбелоа. Хахаха прям как спартач отмазывается, виноваты все кроме нас ухаха
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 15:11
Согласен, не то что Головин
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 апреля в 15:05, ред.
Дааа.... мог удивить Мир Андрюха, как на поле, так и за его пределами...). Настоящий мужчина - Россиянин.
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 14:30, ред.
Андрей Сергеевич пока лучший российский футболист всех времен. И на горизонте лучше его не просматривается. Гыгыгы
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ ildar_3871 (раскрыть)
21 апреля в 13:20
Что у них своего в Москве и Питере) Орша, бульбаш..
Бутсы
Бутсы
21 апреля в 12:30
Какой-то лазурщиной дунуло от таких слов.
112910415
112910415
21 апреля в 11:44
навеки в памяти народной
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:12
не оправдал надежд)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 11:08
Шава один из лучших футболистов страны, любовался его игрой в чемпионате...
ildar_3871
ildar_3871
21 апреля в 11:02, ред.
Аршавин единственный футболист из Питера . Ну и Козаченок еще )
Bergkamp__10
Bergkamp__10
21 апреля в 10:44
Ваши недостатки-это ваши проблемы, прокомментировал данную новость Андрей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 10:13
У каждого своя индивидуальность...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100