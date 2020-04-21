Сусо: «Если есть риск здоровью, то возобновлять сезон – безумие»

Полузащитник «Севильи» Сусо поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Испании, прерванного в связи с пандемией коронавируса.

Я бы хотел доиграть чемпионат, но если существует хотя бы один процент риска для здоровья, то играть было бы сумасшествием.

Текущая позиция «Севильи» в Примере тут ни при чём. Я не боюсь доигровки сезона. Если мы идём на третьем месте, значит, мы это заслужили. Я уверен в том, что мы смогли бы отстоять эту строчку. Все футболисты хотят играть.