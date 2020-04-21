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Сусо: «Если есть риск здоровью, то возобновлять сезон – безумие»

21 апреля 2020, 07:35

Полузащитник «Севильи» Сусо поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Испании, прерванного в связи с пандемией коронавируса.

Я бы хотел доиграть чемпионат, но если существует хотя бы один процент риска для здоровья, то играть было бы сумасшествием.

Текущая позиция «Севильи» в Примере тут ни при чём. Я не боюсь доигровки сезона. Если мы идём на третьем месте, значит, мы это заслужили. Я уверен в том, что мы смогли бы отстоять эту строчку. Все футболисты хотят играть.

Ранее стало известно о том, что руководящие футбольные органы Испании решили доиграть оставшуюся часть сезона.

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Барeт Гейл
Барeт Гейл
21 апреля в 13:44
Вообще то он профессиональный спортсмен. и каждый раз как он выходит на поле он рискует своим здоровьем. Может ему другую работу тогда найти, поспокойнее.
dino-hsv
dino-hsv ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 10:28
а примеры тех, кто наживается, можно?
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 10:13
безумцев хватает везде, особенно там, где вращаются огромные деньги. коронавирус средство для наживы для многих
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:22
одно из мнений)) его можно понять
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 07:56
Может быть, но потери клубо..
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