Евсеев: «Карп привозит из Молдавии вино, но ценят его в „Уфе“ за другое»

Главный тренер «Уфы» высоко отозвался о полузащитнике своей команды .

Кэтэлин Карп часто привозит из своей родной Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» всё-таки за другое. За хорошие футбольные и человеческие качества. Надежный, неброский, цепкий игрок. Классический опорный полузащитник. Хотя может сыграть на позиции центрального хавбека с более созидательными функциями или защитника.

Он давно играет в «Уфе», появился ещё при Семаке. Ему всё здесь нравится, поэтому зимой переподписал контракт на новый срок. Раньше Карп не всегда попадал в стартовый состав, но даже при дефиците игровой практики забивал мячи. Много работали с ним на сборах и тренировках, это было легко: он не только любит тренироваться, но и правильно готовится к занятиям. В итоге он стал игроком стартового состава. Забил в начале сезона «Краснодару» очень хороший гол.

Карп — футболист сборной Молдавии. Хотел посмотреть на его игру в мартовском матче со сборной России, не получилось. Уровень его мне и так понятен, но в матче за сборную игроки всегда стараются прыгнуть выше головы.