ГлавнаяНовости

Евсеев: «Карп привозит из Молдавии вино, но ценят его в „Уфе“ за другое»

21 апреля 2020, 19:21

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался о полузащитнике своей команды Кэтэлине Карпе.

Кэтэлин Карп часто привозит из своей родной Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» всё-таки за другое. За хорошие футбольные и человеческие качества. Надежный, неброский, цепкий игрок. Классический опорный полузащитник. Хотя может сыграть на позиции центрального хавбека с более созидательными функциями или защитника.

Он давно играет в «Уфе», появился ещё при Семаке. Ему всё здесь нравится, поэтому зимой переподписал контракт на новый срок. Раньше Карп не всегда попадал в стартовый состав, но даже при дефиците игровой практики забивал мячи. Много работали с ним на сборах и тренировках, это было легко: он не только любит тренироваться, но и правильно готовится к занятиям. В итоге он стал игроком стартового состава. Забил в начале сезона «Краснодару» очень хороший гол.

Карп — футболист сборной Молдавии. Хотел посмотреть на его игру в мартовском матче со сборной России, не получилось. Уровень его мне и так понятен, но в матче за сборную игроки всегда стараются прыгнуть выше головы.

 Ранее Евсеев поддержал проведение игр РПЛ без зрителей.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии2
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Clavан
Clavан
21 апреля в 21:46
ANATOLY KANDAUROV
Сегодня 19:29
Кто сказал, что в Молдавии хорошее вино? Так себе.


Особенно, если его никогда не пил.
Faustello
Faustello
21 апреля в 21:40
Одно слово Румын
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 19:38
привозил бы коньяк ценили бы выше)))
drug01
drug01
21 апреля в 19:33
Главное чтобы у него все было хорошо и он заиграл в сборной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 19:29
Кто сказал, что в Молдавии хорошее вино? Так себе
CPS
CPS
21 апреля в 19:28
Не возил бы вино, не ценили бы.
Binger
Binger
21 апреля в 19:22
Споит всю Уфу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100