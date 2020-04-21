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Канчельскис: «Нельзя комментировать отказ Озила идти на снижение зарплаты»

21 апреля 2020, 19:09

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о решении хавбека «Арсенала» Месута Озила не соглашаться на сокращение зарплаты на фоне пандемии коронавируса. 

Озил отказался от понижения зарплаты? А какие могут быть вопросы к нему? Это его решение. Есть контракт, кто-то идет на понижение зарплаты, кто-то нет.

Все зависит от человека. Нельзя комментировать его действия. Он человек со своей семьей, сложностями. Может, у него есть какие-то проблемы.

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112910415
112910415
21 апреля в 19:40
отказ - дело добровольное
а отношение людей к решению спортсмена - мотивированное решение этих людей !
cska1948
cska1948
21 апреля в 19:34, ред.
Значит Игоря Денисова можно называть рвачём и хапугой, а у Озила может быть есть какие-то проблемы. А по мне, так у них ОДНА проблема.
AgentART
AgentART
21 апреля в 19:22
Комментировать можно всё.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 19:20
полностью поддерживаю!! это каждый решает сам)
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 19:14
Отказ дело добровольное
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