Канчельскис: «Нельзя комментировать отказ Озила идти на снижение зарплаты»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о решении хавбека «Арсенала» не соглашаться на сокращение зарплаты на фоне пандемии коронавируса.

Озил отказался от понижения зарплаты? А какие могут быть вопросы к нему? Это его решение. Есть контракт, кто-то идет на понижение зарплаты, кто-то нет.

Все зависит от человека. Нельзя комментировать его действия. Он человек со своей семьей, сложностями. Может, у него есть какие-то проблемы.