ГлавнаяНовости

Евсеев: «„Локомотив“ засудили в 2004 году в матче ЛЧ против „Монако“»

21 апреля 2020, 20:50

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о своем матче в составе «Локомотива» в 2004 году против «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Локомотив» в первом матче 1/8 финала обыграл в Москве «Монако» (2:1), а на выезде уступил (0:1). В той встрече главный арбитр матча Лусилиу Батишта удалил Дмитрия Лоськова уже на 22-й минуте встречи.

Буква Е в моем футбольной алфавите это еврокубки. Обожаю осень. Было очень приятное время для игроков: мы меньше тренировались, больше играли. Сезон тогда заканчивался в середине ноября, но клубы, которые участвовали в еврокубках, играли до 10-го декабря.

Зимы тогда были не чета нынешним. Мы уезжали тренироваться за границу, в теплые края. Продлевали футбольный год.

Да и начинали его раньше. Немало было случаев, когда мои «Спартак» и «Локомотив» проходили сильные клубы, выходили из сильных групп в весеннюю стадию. Что приводило к скомканному началу сезона: еврокубки стартовали раньше чемпионата и мы готовились по укороченной программе.

Лига чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда ты выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких игр в карьере было немало, но лучшим для себя считаю матч с «Интером». «Локомотив» разорвал итальянского гранда 3:0. А я отдал две голевых передачи.

Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, из группы с «Интером», лондонским «Арсеналом» и киевским «Динамо». Но потом против «Монако» нас засудили. Первую игры дома мы выиграли, но судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква Е в моем футбольной алфавите это еврокубки. Обожаю осень. Было очень приятное время для игроков: мы меньше тренировались, больше играли. Сезон тогда заканчивался в середине ноября, но клубы, которые участвовали в еврокубках, играли до 10-го декабря. Зимы тогда были не чета нынешним. Мы уезжали тренироваться заграницу, в тёплые края. Продлевали футбольный год. Да и начинали его раньше. Немало было случаев, когда мои «Спартак» и «Локомотив» проходили сильные клубы, выходили из сильных групп в весеннюю стадию. Что приводило к скомканному началу сезона: еврокубки стартовали раньше чемпионата и мы готовились по укорочённой программе. Лига Чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда ты выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких игр в карьере было немало, но лучшим для себя считаю матч с «Интером». «Локомотив» @fclokomotiv разорвал итальянского гранда 3:0. А я отдал две голевых передачи. Мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, из группы с «Интером», лондонским «Арсеналом» и киевским «Динамо». Но потом против «Монако» нас засудили. Первую игры дома мы выиграли, но судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал. #спорт #фкуфа #футбол #лигачемпионов #кубокуефа #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Также недавно Евсеев вспомнил о своем противостоянии с Райаном Гиггзом.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии2
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Twisted
Twisted
22 апреля в 07:10
Именно так и было к сожалению,сейчас лучше об этом не вспоминать
Climent
Climent
22 апреля в 01:17
Такой факт имел место быть.
амурец
амурец
22 апреля в 00:08
То что засудили это факт, но время уже прошло сколько, да и ничего уже не вернёшь
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 22:24
Тот матч помню,было такое... но что уж сейчас....
Zenit_84
Zenit_84 ответ 13ROS13 (раскрыть)
21 апреля в 22:23
Имел ввиду российские клубы)
CPS
CPS
21 апреля в 21:42
Нашел что вспомнить.
13ROS13
13ROS13 ответ Zenit_84 (раскрыть)
21 апреля в 21:30
Кого это вас?
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 21:18
Нас в Европе не любят
112910415
112910415
21 апреля в 21:04
как долго помнит !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 21:03, ред.
Буква Е в моем футбольном алфавите это еврокубки.
Буква Х в моем футбольном алфавите это отборы на Евро.
zsb1961
zsb1961
21 апреля в 20:58
Вспомнил бы ещё через 30 лет!
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:54
очередная глава вадимкиных мемуаров)))
beefs
beefs
21 апреля в 20:51
всегда проигравшие плачут
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 20:51
в ЛЧ такое бывает. иногда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100