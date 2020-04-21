Евсеев: «„Локомотив“ засудили в 2004 году в матче ЛЧ против „Монако“»

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21 апреля 2020, 20:50

Главный тренер «Уфы» вспомнил о своем матче в составе «Локомотива» в 2004 году против «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Локомотив» в первом матче 1/8 финала обыграл в Москве «Монако» (2:1), а на выезде уступил (0:1). В той встрече главный арбитр матча Лусилиу Батишта удалил Дмитрия Лоськова уже на 22-й минуте встречи.

Буква Е в моем футбольной алфавите это еврокубки. Обожаю осень. Было очень приятное время для игроков: мы меньше тренировались, больше играли. Сезон тогда заканчивался в середине ноября, но клубы, которые участвовали в еврокубках, играли до 10-го декабря. Зимы тогда были не чета нынешним. Мы уезжали тренироваться за границу, в теплые края. Продлевали футбольный год. Да и начинали его раньше. Немало было случаев, когда мои «Спартак» и «Локомотив» проходили сильные клубы, выходили из сильных групп в весеннюю стадию. Что приводило к скомканному началу сезона: еврокубки стартовали раньше чемпионата и мы готовились по укороченной программе. Лига чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда ты выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких игр в карьере было немало, но лучшим для себя считаю матч с «Интером». «Локомотив» разорвал итальянского гранда 3:0. А я отдал две голевых передачи. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, из группы с «Интером», лондонским «Арсеналом» и киевским «Динамо». Но потом против «Монако» нас засудили. Первую игры дома мы выиграли, но судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал.

Также недавно Евсеев вспомнил о своем противостоянии с Райаном Гиггзом.