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Защитник «Спартака» Рассказов: «В „Аугсбург“ меня бы не отпустили точно»

21 апреля 2020, 20:31

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов в прямом эфире инстаграма «Дневник фаната» рассказал, что мог перейти в немецкий «Аугсбург».

Мой агент летал в Германию, разговаривал. Он летал, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихштайнером тогда были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
22 апреля в 01:15
Если уже такие в Европе ходят играть, то скоро у нас футбол исчезнет.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 21:57
А в Знамя труда?)))
Adepta
Adepta ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 апреля в 21:41
Самый большой в тарасовке.
drug01
drug01
21 апреля в 21:35
Зачем тебе дергаться парень ты нужен Спартаку!
Faustello
Faustello
21 апреля в 21:28
Рассказов одно слово ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ DanjaG (раскрыть)
21 апреля в 21:09
У нас в стране , к большому сожалению, один не проходимый лес из таких деревьев ! ((
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:53
цорну верить ))))))) это маразм)))
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 20:47
Аугсбургу повезло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 20:37
"Очень там большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Аугсбург гулять."

Корней Чуковский.1925г.
DanjaG
DanjaG
21 апреля в 20:36
Аугсбургу несказанно повезло, что это дерево там не играет.
shlomo
shlomo
21 апреля в 20:33
О уже инстаграмм в ход пошел для популярности...
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