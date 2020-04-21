Защитник «Спартака» Рассказов: «В „Аугсбург“ меня бы не отпустили точно»

Защитник московского «Спартака» в прямом эфире инстаграма «Дневник фаната» рассказал, что мог перейти в немецкий «Аугсбург».

Мой агент летал в Германию, разговаривал. Он летал, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихштайнером тогда были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит.