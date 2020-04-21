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Черчесов: «Дзюба точно будет готов встать на ворота, если вратаря удалят»

21 апреля 2020, 19:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос болельщика о том, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота российской сборной в случае удаления вратаря и отсутствия замен в концовке матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

Спасибо за очень интересный вопрос. Надеюсь, вы имели в виду то, что к 80-й минуте этой игры сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро. Что касается ответа, то могу сказать, что наш капитан Артём Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Фёдор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду.

Ранее Черчесов рассказал, что нужно сделать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».

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Все комментарии
Эльмот
Эльмот ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 23:02, ред.
Вся проблема в том, что за подписку очки может получить только один клон, а остальные только путем афер в конкурсе первого комментария, чтобы нечестно обыграть учавствующих в нем, тут любой поймет. А первые комментарии словно из 6-й палаты, ни о чем совсем, даже не о футболе.
gentlewolf
gentlewolf
21 апреля в 21:41
В случае удаления вратаря и отсутствия замен в концовке матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией, уволенного Черчесова сможет заменить Газзаев.
коrn3512
коrn3512
21 апреля в 21:38
Опять клоуна пиарят
Заполярный
Заполярный ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 21:25
Ровно столько, сколько по воротам ударят.
Footbolista
Footbolista ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 апреля в 20:45
Ночью сторожить...хотя)...
Valeleo
Valeleo
21 апреля в 20:27
Любой может встать, чего в этом героического?
Binger
Binger ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 20:23
Больше беспокойся о первом комментарии.
Faustello
Faustello
21 апреля в 20:20
Не зря таракан бабки в карантин получает...
beefs
beefs
21 апреля в 19:58
можно не бояться вратари у нас есть
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 19:50
не думаю что он готов повторить подвиг тихонова)))))
112910415
112910415
21 апреля в 19:49
вот он зачем нужен !
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 19:44
Дзюбе можно ворота доверить
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 19:44
но сколько пропустит?)
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