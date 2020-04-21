Черчесов: «Дзюба точно будет готов встать на ворота, если вратаря удалят»

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21 апреля 2020, 19:42

Главный тренер сборной России ответил на вопрос болельщика о том, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота российской сборной в случае удаления вратаря и отсутствия замен в концовке матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

Спасибо за очень интересный вопрос. Надеюсь, вы имели в виду то, что к 80-й минуте этой игры сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро. Что касается ответа, то могу сказать, что наш капитан Артём Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Фёдор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду.

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