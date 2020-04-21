ГлавнаяНовости

Евсеев: «Возглавил бы „Локо“ или сборную России? Я живу сегодняшним днём»

21 апреля 2020, 21:05

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, согласится ли в будущем возглавить «Локомотив» или сборную России, если такие предложения поступят.

Тренировать собираюсь по возможности как можно дольше. Цели как таковой нет. Тренировать и показывать с командой хорошие результаты. Возглавить «Локомотив»? Если туда позовут, соберемся. Согласился бы на работу в сборной России? Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днем.

На каком месте хотим завершить чемпионат? Как будем заслуживать. Хотелось бы зацепиться за восьмерку, нам это по силам.

В какой момент понял, что могу стать тренером? После карьеры футболиста попробовал поработать в агентской сфере. Не могу сказать, что это не мое, но все же там всё происходит вне футбольного поля. Как закончил играть, пошел учиться на тренера. Было сложно, закончил, получил категорию В. Потом еще год отучился, получил категорию А. Спустя год работы в «Амкаре» понял, что хочу сам тренировать. Когда учился на Pro, было интересно и комфортно.

Как удается остановить всех претендентов на чемпионство? Нам удаются игры с московскими командами. Это больше эмоциональный фон, футболисты хотят показать себя. Настрой боевой у них. Я не считаю, что мы в чем-то уступаем командам, которые наверху.

Как мотивирую команду перед ответственной игрой? Всегда по-разному. Надо чувствовать футболистов и понимать, когда нужно что-то говорить, а когда лучше помолчать.

Футболисты, тренерский и административный штаб перед игрой встают в круг и мотивируют друг друга. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем. Естественно, когда проигрываем, считаю, что это я где-то недоработал.

Соглашусь, что что-то взял у Семина как тренер. Я от каждого тренера, который со мной работал, что-то взял.

 Ранее Евсеев поддержал проведение игр РПЛ без зрителей.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии2
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
22 апреля в 05:15
слишком специфический футбольный почерк у каманды Евсеева ..
в ближайшие годы не будет супер - предложений
Climent
Climent
21 апреля в 21:35
От бухла его так плющит что ли?
Karabal
Karabal
21 апреля в 21:34
Лучше Локо, давно в пердиве не был.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 21:13
всякое возможно в нашей стране))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 21:12
Игра сборной в автобус ??? Болельщики не поймут.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 21:05
Черчесова сейчас не сдвинешь.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 21:05
А кто его знает чёрта лысого
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100