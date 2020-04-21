Евсеев: «Возглавил бы „Локо“ или сборную России? Я живу сегодняшним днём»

Главный тренер «Уфы» рассказал, согласится ли в будущем возглавить «Локомотив» или сборную России, если такие предложения поступят.

Тренировать собираюсь по возможности как можно дольше. Цели как таковой нет. Тренировать и показывать с командой хорошие результаты. Возглавить «Локомотив»? Если туда позовут, соберемся. Согласился бы на работу в сборной России? Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днем.

На каком месте хотим завершить чемпионат? Как будем заслуживать. Хотелось бы зацепиться за восьмерку, нам это по силам.

В какой момент понял, что могу стать тренером? После карьеры футболиста попробовал поработать в агентской сфере. Не могу сказать, что это не мое, но все же там всё происходит вне футбольного поля. Как закончил играть, пошел учиться на тренера. Было сложно, закончил, получил категорию В. Потом еще год отучился, получил категорию А. Спустя год работы в «Амкаре» понял, что хочу сам тренировать. Когда учился на Pro, было интересно и комфортно.

Как удается остановить всех претендентов на чемпионство? Нам удаются игры с московскими командами. Это больше эмоциональный фон, футболисты хотят показать себя. Настрой боевой у них. Я не считаю, что мы в чем-то уступаем командам, которые наверху.

Как мотивирую команду перед ответственной игрой? Всегда по-разному. Надо чувствовать футболистов и понимать, когда нужно что-то говорить, а когда лучше помолчать.

Футболисты, тренерский и административный штаб перед игрой встают в круг и мотивируют друг друга. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем. Естественно, когда проигрываем, считаю, что это я где-то недоработал.

Соглашусь, что что-то взял у Семина как тренер. Я от каждого тренера, который со мной работал, что-то взял.