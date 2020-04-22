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Мане недоволен Клоппом

22 апреля 2020, 09:30

Источник со ссылкой на France Football сообщает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане недоволен главным тренером команды Юргеном Клоппом

Сенегальский форвард держит обиду на наставника команды за то, что Клопп в прошлом году в номинации «Золотой мяч» проголосовал за Вирджила ван Дейка, а не за него. 

Теперь ходят слухи, что Мане хочет сменить «Ливерпуль» на «Реал».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
22 апреля в 18:16
Скорее всего слухи.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 11:45
Негр может фрица обвинить в расизме.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 апреля в 11:34
Его проблемы.
112910415
112910415
22 апреля в 10:39
забавные слухи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 10:33
Видимо кто-то очень хочет получить комиссионные с продажи Мане.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 09:57
так оно ещё и мстительно-злопамятное)))))
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 09:52
Похоже в Реал намылился, если не утя)))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 09:50
Мане в последнее время заигрывается сильно, сам все хочет порешать, жадничает безбожно.
Ну а по поводу ЗМ , Клопп сделал , на мой взгляд, правильный выбор.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
22 апреля в 09:39
Какой-то бред, журналисты распространяют слухи
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
22 апреля в 09:38
пусть валит наш сенегалец из ЛФК. Будет очередным коутинью, через 2-3 года станет бастом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 09:36
Какой обидчивый негритенок...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 апреля в 09:35
Перес воду мутит.
_zu83h5s5_kd
_zu83h5s5_kd
22 апреля в 09:33
Такое бывает, не все довольные начальством.
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