Мане недоволен Клоппом

Источник со ссылкой на France Football сообщает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане недоволен главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Сенегальский форвард держит обиду на наставника команды за то, что Клопп в прошлом году в номинации «Золотой мяч» проголосовал за Вирджила ван Дейка, а не за него.
Теперь ходят слухи, что Мане хочет сменить «Ливерпуль» на «Реал».
Ну а по поводу ЗМ , Клопп сделал , на мой взгляд, правильный выбор.
Ну а по поводу ЗМ , Клопп сделал , на мой взгляд, правильный выбор.