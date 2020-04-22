Мане недоволен Клоппом

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22 апреля 2020, 09:30

Источник со ссылкой на France Football сообщает, что нападающий «Ливерпуля» недоволен главным тренером команды .

Сенегальский форвард держит обиду на наставника команды за то, что Клопп в прошлом году в номинации «Золотой мяч» проголосовал за Вирджила ван Дейка, а не за него.

Теперь ходят слухи, что Мане хочет сменить «Ливерпуль» на «Реал».