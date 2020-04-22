Агент Ферлана Менди: «Трансфер Мбаппе в „Реал“ летом невозможен»

Иван Ле Ми, являющийся агентом защитника «Реала» , оценил возможность трансфера нападающего ПСЖ в мадридский клуб грядущим летом.

При обычных обстоятельствах, если бы не было коронавируса и следующего за ним экономического кризиса, можно было предположить, что Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

Француз, скорее всего, не будет продлевать контракт, по которому у него осталось два года, но при всем этом мне кажется невозможным, что «Реал» сможет купить Мбаппе. Если Неймар стоит 222 миллиона, то Мбаппе стоит 300 миллионов, потому что он моложе и столь же хорош. Мбаппе будет лучшим нападающим мира, и я думаю, что он захочет играть в лучшем клубе мира – «Реале». К тому же, Зидан является его кумиром.