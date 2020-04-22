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Агент Ферлана Менди: «Трансфер Мбаппе в „Реал“ летом невозможен»

22 апреля 2020, 13:25

Иван Ле Ми, являющийся агентом защитника «Реала» Ферлана Менди, оценил возможность трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб грядущим летом.

При обычных обстоятельствах, если бы не было коронавируса и следующего за ним экономического кризиса, можно было предположить, что Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

Француз, скорее всего, не будет продлевать контракт, по которому у него осталось два года, но при всем этом мне кажется невозможным, что «Реал» сможет купить Мбаппе. Если Неймар стоит 222 миллиона, то Мбаппе стоит 300 миллионов, потому что он моложе и столь же хорош. Мбаппе будет лучшим нападающим мира, и я думаю, что он захочет играть в лучшем клубе мира – «Реале». К тому же, Зидан является его кумиром. 

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
22 апреля в 16:26
Как говорится - дело времени.ПСЖ тоже себе не враги и не будут удерживать игрока,который мысленно уже в другой команде!
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 13:36
Этот Ли Ми плывёт в облаках, какие 222 млн или 300 млн, как трансферы начнутся этот неймар и 20 не будет стоит а то агент губы расскатал.
beefs
beefs
22 апреля в 13:32
скорее перейдет в Реал, если сам этого хочет
swift stream
swift stream
22 апреля в 13:29
Цены еще не упали.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:28
даже невозможное возможно если очень захотеть))
CPS
CPS
22 апреля в 13:26
Трудно что-то сказать, посмотрим.
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