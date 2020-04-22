Клопп: «У „Ливерпуля“ есть много возможностей, чтобы прибавить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре со Sky Sports News заявил, что у его команды есть много возможностей, чтобы прибавить в игре.
Эта команда – не законченная статья. Это еще не закончено, у нас еще есть много возможностей, чтобы прибавить. Внутри команды появляется свежая кровь. Мы можем перемешивать компоненты. Мы способны прогрессировать с командой, и это просто прекрасно.
Отметим, что ранее Клопп рассказал о своей первой встрече с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане.
Мартин Аткинсон
Майкл Оливер
Майк Дин
Ли Мэйсон
Филип Дауд
Роберт Мэдли
Джон Мосс
Кевин Френд
Крейг Поусон
Энтони Тэйлор
Крис Фой
Ли Проберт
Андре Марринер
Нил Суорбрик
Роджер Ист
Пол Тирни
Грэм Скотт
Марк Клаттенбург
Стюарт Атвелл
Аха-ха)
Мартин Аткинсон
Майкл Оливер
Майк Дин
Ли Мэйсон
Филип Дауд
Роберт Мэдли
Джон Мосс
Кевин Френд
Крейг Поусон
Энтони Тэйлор
Крис Фой
Ли Проберт
Андре Марринер
Нил Суорбрик
Роджер Ист
Пол Тирни
Грэм Скотт
Марк Клаттенбург
Стюарт Атвелл
Аха-ха)