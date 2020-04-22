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Клопп: «У „Ливерпуля“ есть много возможностей, чтобы прибавить»

22 апреля 2020, 13:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре со Sky Sports News заявил, что у его команды есть много возможностей, чтобы прибавить в игре.

Эта команда – не законченная статья. Это еще не закончено, у нас еще есть много возможностей, чтобы прибавить. Внутри команды появляется свежая кровь. Мы можем перемешивать компоненты. Мы способны прогрессировать с  командой, и это просто прекрасно.    

Отметим, что ранее Клопп рассказал о своей первой встрече с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 14:01
Если есть возможности то надо прибавлять.
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 13:48
Вот эти возможности:

Мартин Аткинсон
Майкл Оливер
Майк Дин
Ли Мэйсон
Филип Дауд
Роберт Мэдли
Джон Мосс
Кевин Френд
Крейг Поусон
Энтони Тэйлор
Крис Фой
Ли Проберт
Андре Марринер
Нил Суорбрик
Роджер Ист
Пол Тирни
Грэм Скотт
Марк Клаттенбург
Стюарт Атвелл


Аха-ха)
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 13:34
В АПЛ уже некуда прибавлять, а вот в Европе потолка еще не достигли.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 13:23
Клопп не Ливерпуль хвалит а как бы себя.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:18
одни из лучших на мой взгляд)
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 13:14
есть такие возможности.факт
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