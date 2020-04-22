Клопп: «У „Ливерпуля“ есть много возможностей, чтобы прибавить»

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22 апреля 2020, 13:14

Главный тренер «Ливерпуля» в разговоре со Sky Sports News заявил, что у его команды есть много возможностей, чтобы прибавить в игре.

Эта команда – не законченная статья. Это еще не закончено, у нас еще есть много возможностей, чтобы прибавить. Внутри команды появляется свежая кровь. Мы можем перемешивать компоненты. Мы способны прогрессировать с командой, и это просто прекрасно.

Отметим, что ранее Клопп рассказал о своей первой встрече с форвардом «Ливерпуля» .