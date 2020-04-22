«Бавария» и Нойер пришли к компромиссу по новому контракту

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22 апреля 2020, 17:09

По информации немецких СМИ , «Бавария» и голкипер продвинулись в переговорах по продлению контракта.

Источник сообщает, что немецкий вратарь готов пойти на компромисс и согласиться с предложенными «Баварией» условиями. Ранее сообщалось, что Мануэль требует от клуба 20 млн евро в год плюс пятилетний контракт, хотя позже лично опроверг эту информацию.

Однако в «Баварии» недовольны заявлениями Нойера о том, что в клубе кто-то «сливает» информацию о переговорах в прессу, но штрафовать ветерана клуба не собираются. «Бавария» сохранит изначальное предложение, согласно которому готова продлить контракт с Нойером до 2023 года с зарплатой в 15 млн евро.