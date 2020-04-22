ГлавнаяНовости

«Бавария» и Нойер пришли к компромиссу по новому контракту

22 апреля 2020, 17:09

По информации немецких СМИ, «Бавария» и голкипер Мануэль Нойер продвинулись в переговорах по продлению контракта.

Источник сообщает, что немецкий вратарь готов пойти на компромисс и согласиться с предложенными «Баварией» условиями. Ранее сообщалось, что Мануэль требует от клуба 20 млн евро в год плюс пятилетний контракт, хотя позже лично опроверг эту информацию.

Однако в «Баварии» недовольны заявлениями Нойера о том, что в клубе кто-то «сливает» информацию о переговорах в прессу, но штрафовать ветерана клуба не собираются. «Бавария» сохранит изначальное предложение, согласно которому готова продлить контракт с Нойером до 2023 года с зарплатой в 15 млн евро.

Все новости
Слухи«Интер» готов повысить зарплату Брозовичу
Вчера, 11:32 Комментарии7
СлухиПСЖ может продлить контракт с Кавани
Вчера, 10:56 Комментарии5
«Милан» обсудит с Ибрагимовичем продление контракта после возвращения
22 апреля Комментарии5
Буффон продлит контракт с «Ювентусом» по просьбе Аньелли
22 апреля Комментарии3
«Порту» планирует продлить контракт с Тикиньо
22 апреля Комментарии3
«Интер» решил сохранить Янга в команде
21 апреля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 20:05
Уровень Нойера заметно упал в последнее время. Возможно всему виновата травма вратаря после, которой он не может выйти на свой прежний уровень. Так, что запросы уж слишком велики, особенно после ЧМ 2018 года, где Нойер сыграл просто отвратительно.
Конечно решать самой Баварии, но лучше заменили бы вратаря на исходе.
zsb1961
zsb1961
22 апреля в 19:26
Хорошая новость!
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 19:06
Неплохо 15 млн, обе стороны остались удовлетворены.
swift stream
swift stream
22 апреля в 18:44
Пусть будет так.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 18:19
В итоге Бавария кинула купленного вратаря из Шальке.
shlomo
shlomo
22 апреля в 17:19
С самого начала было понятно, что просто игра на прессу....так что все встало на свое место.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 17:14
это не финиш а лажа))ждём правдивой информации))
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 17:13
Этого и следовало ожидать.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 17:10
Пришли и хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100