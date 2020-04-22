Министр спорта Италии: «Спорт — это не только футбол»

Министр спорта Италии Винченко Спадафора прокомментировал информацию, что клубы Серии А могут возобновить тренировки 4 мая.

СМИ сосредоточены на футболе, на том, возобновится сезон или нет. Однако спорт — это не только футбол.

После пандемии нам придется реорганизовать спортивный сектор, чтобы гарантировать всем работникам бонусы, которые позволят им оставаться на плаву. Мы должны начать все сначала.

С нашей стороны существует огромное желание возобновить работу, но первоочередная цель — гарантия здоровья для наших граждан.