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Министр спорта Италии: «Спорт — это не только футбол»

22 апреля 2020, 14:37

Министр спорта Италии Винченко Спадафора прокомментировал информацию, что клубы Серии А могут возобновить тренировки 4 мая

СМИ сосредоточены на футболе, на том, возобновится сезон или нет. Однако спорт — это не только футбол. 

После пандемии нам придется реорганизовать спортивный сектор, чтобы гарантировать всем работникам бонусы, которые позволят им оставаться на плаву. Мы должны начать все сначала.

С нашей стороны существует огромное желание возобновить работу, но первоочередная цель — гарантия здоровья для наших граждан. 

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
22 апреля в 15:38
Давно все знают, что ФУТБОЛ - это ПОЛИТИКА.
Jin-Ho
Jin-Ho
22 апреля в 15:33
но футбол в Италии главный вид спорта
Adepta
Adepta
22 апреля в 15:32
Но футбол - главный в спорте.
shlomo
shlomo
22 апреля в 15:28
Не ну...ты говори, да не заговаривайся......ФУТБОЛ - это все!
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 15:01
Спорт не только футбол но футбол главный.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 14:56
футбол это больше чем спорт!!
drug01
drug01
22 апреля в 14:44
А верно мыслит не только футболом мы живем!!!! Здоровье как спортсменов так и всех нас прежде всего, от этого надо исходить!
ОПС
ОПС
22 апреля в 14:39
Но все таки номер 1.
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