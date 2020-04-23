Роналдо устроил шуточную жеребьёвку за право помыть посуду

Легендарный нападающий мадридского «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо устроил шуточную жеребьевку в домашних условиях на карантине.
Бразилец под музыку гимна Лиги чемпионов с помощью яблок и мандаринов определял право на мытье посуды среди своей семьи. Согласно результатам жеребьёвки эта честь выпала Роналдо.
«Это была трудная жеребьёвка», — написал Роналдо в комментарии под видео, размещённом на странице footballsantander в инстаграме.
Недавно стало известно, что Роналдо планирует организовать благотворительный матч.