Зико рассказал, как Василий Березуцкий подшутил над Вагнером Лавом

Бывший главный тренер ЦСКА Зико рассказал историю о том, как экс-защитник «армейцев» подшутил над бывшим форвардом московского клуба .

Василий Березуцкий — очень забавный. Он уже в самом начале выдал, когда меня представляли команде. Гинер говорил игрокам, как важно посвящать себя делу и полностью отдаваться. И тут встал Василий и сказал президенту: «Слушайте, мы же стараемся, выполняем… Ну разве что Вагнера освобождают от всего. Он, кстати, вам сыном не приходится?»