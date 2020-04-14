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Зико рассказал, как Василий Березуцкий подшутил над Вагнером Лавом

вчера, 23:03

Бывший главный тренер ЦСКА Зико рассказал историю о том, как экс-защитник «армейцев» Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом московского клуба Вагнером Лавом.

Василий Березуцкий — очень забавный. Он уже в самом начале выдал, когда меня представляли команде. Гинер говорил игрокам, как важно посвящать себя делу и полностью отдаваться. И тут встал Василий и сказал президенту: «Слушайте, мы же стараемся, выполняем… Ну разве что Вагнера освобождают от всего. Он, кстати, вам сыном не приходится?»

Ранее Зико рассказал о важности Юрия Жиркова для ЦСКА.

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jilbar
jilbar
сегодня в 00:20
Много Зико что-то, так мало для коней сделал.
Karabal
Karabal
сегодня в 00:06
Юмор из разряда серого.
beefs
beefs
вчера в 23:58
Вася ещё тот шутник...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:35
Вася конечно Вася лучший юморист.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:10
эх вася вася)) как тебя сейчас не хватает на поле
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:09
Вася шутник)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:05
Ваське чувства юмора не занимать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:03
Вася - главный балагур был.
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