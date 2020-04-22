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Семак: «Марадона и Месси – для меня это игроки немножко с другой планеты»

22 апреля 2020, 19:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» рассказал, что для него лучшие футболисты в истории — это Диего Марадона и Лионель Месси.

Лично я видел только в записи Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это, думаю, Марадона, если говорить о том времени.

Есть еще очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, много других, Зидан. Они также являются большими игроками, звездами. Но Марадона и Месси – для меня это игроки немножко с другой планеты.

Также недавно Семак, входивший в тренерский штаб сборной России под руководством Леонида Слуцкого, поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:24
у каждого своё мнение, но ставить Месси в один ряд с великим Диего, это перебор
Adepta
Adepta
22 апреля в 21:50
Правильно сказал.
Конфедерат
Конфедерат
22 апреля в 21:20
Богданыч хрени не скажет!! Всё так!!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 20:41
Сказал по делу ,поддерживаю полностью про Марадону, Месси не дотягивает
Тага Дага
Тага Дага
22 апреля в 20:22
Они лучшие. ...из лучших,потом Кройф,Пеле,Гаринча....и все остальные.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 20:09
Честно признался, сказал так, как есть.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 20:02
Наверное он открытие сделал назвав этих футболистов.
shlomo
shlomo
22 апреля в 19:50
Ну а что.....все сказал правильно и от души...
Clavан
Clavан ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 19:50
Кому позабылись, а кому и нет, скоро в пердиве Леню опять вспомнят.
beefs
beefs
22 апреля в 19:49
это так не только для тебя
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:25
Язвительные комментарии про "Лёню-космонавта" подзабылись ? Можно начинать про "Серёгу-астронавта".
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 19:20
Серега понимает в футболе!!!
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 19:17
это славная история футбола)надеюсь что когда нибудь в россии буду такие же мастера!
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 19:12
Явно они одни из лучших))
z_swa8jq2dw5
z_swa8jq2dw5
22 апреля в 19:11
Хорошие футболисты. Таких мало..
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 19:11
Серёга знает
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