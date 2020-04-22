Семак: «Марадона и Месси – для меня это игроки немножко с другой планеты»

Главный тренер «Зенита» в прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» рассказал, что для него лучшие футболисты в истории — это Диего Марадона и Лионель Месси.

Лично я видел только в записи Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это, думаю, Марадона, если говорить о том времени.

Есть еще очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, много других, Зидан. Они также являются большими игроками, звездами. Но Марадона и Месси – для меня это игроки немножко с другой планеты.