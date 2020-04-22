Семак: «Кокорин хочет играть в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» поделился мнением о будущем в клубе нападающего Александра Кокорина, который на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.
Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи», и как ситуация дальше будет обстоять, пока не могу сказать.
Саша хочет играть в нашей команде и я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб.
Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю и получится договориться.
Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает предстоящим летом.
Ранее сам Кокорин рассказал о своем будущем.
Ждём новостей, следим за развитием!
Ждём новостей, следим за развитием!
И у Дзюбы...
И у Кокорина...
Не пора ли внести ясность...
Ибо учитывая возможный уход еще и Жиркова с Ивановичем и решенный вопрос по Шатову с Рубином ...Не говоря уж о стабильном интересе Европы к Азмуну - не понятно какой Зенит вообще вскоре увидим
И у Дзюбы...
И у Кокорина...
Не пора ли внести ясность...
Ибо учитывая возможный уход еще и Жиркова с Ивановичем и решенный вопрос по Шатову с Рубином ...Не говоря уж о стабильном интересе Европы к Азмуну - не понятно какой Зенит вообще вскоре увидим