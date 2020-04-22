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Семак: «Кокорин хочет играть в „Зените“»

22 апреля 2020, 19:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» поделился мнением о будущем в клубе нападающего Александра Кокорина, который на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.

Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи», и как ситуация дальше будет обстоять, пока не могу сказать.

Саша хочет играть в нашей команде и я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб.

Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю и получится договориться.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает предстоящим летом. 

Ранее сам Кокорин рассказал о своем будущем.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:31
Манекен 2.
Альфамен
Альфамен ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 00:38
Не переживайте,игра в ЦСКА ему не грозит
Poll big
Poll big ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 00:34
А в исчезающей с арены команде уже никто ничего не решает, даже Гинер.
Faustello
Faustello
22 апреля в 23:17
Кокорий помогал зимнюю паузу без футбола пережить, теперь и в карантин поможет
Ждём новостей, следим за развитием!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 22:19, ред.
У Семака у самого через пару месяцев контракт заканчивается.....
И у Дзюбы...
И у Кокорина...
Не пора ли внести ясность...
Ибо учитывая возможный уход еще и Жиркова с Ивановичем и решенный вопрос по Шатову с Рубином ...Не говоря уж о стабильном интересе Европы к Азмуну - не понятно какой Зенит вообще вскоре увидим
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 21:30
лучше остаться в фк " ЗЕНИТ ", чем где - то не пойми чалиться...
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 20:39
Печально, что тренер не решает вопросы комплектования команды.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 20:29
Скорее хочет получать зарплату Зенита.
ЕдИт КрЫшА
ЕдИт КрЫшА
22 апреля в 20:25
Ну если он хочет, то тем более надо контракт с Кокориным продлевать.
makkie
makkie
22 апреля в 20:18
Самый настоящий цирк и ромашка - нужен, не нужен...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 апреля в 20:15
Лишь бы не назад в тюрьму
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:12
несколько игр может выдать чтобы доказать что рано его списали)) а потом как обычно))
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 20:12
Семак ничего не решает. В империи зла все решает Миллер.
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 19:51
С Кокриным умеют договариваться, так что мнение Семака мало кого интересует.
drug01
drug01
22 апреля в 19:48
Каждый игрок не раб и должен играть там где он хочет!
_ef7dhrkvkw7
_ef7dhrkvkw7
22 апреля в 19:48, ред.
1кокохохочет
Aerobniy
Aerobniy
22 апреля в 19:40
Кокорина в Зенит, Азмуна в Европу, все будет нормально.
112910415
112910415
22 апреля в 19:40
Саша уже сам не знает, чего он хочет
AgentART
AgentART
22 апреля в 19:33
Удачи Кокорину в Зените!
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:32
Какой замечательный ресурс для изложения мнения главного тренера! А вдруг Миллер и это читает,от безделья в самоизоляции? Тогда жди беды...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 19:32, ред.
В Зените хорошо, кто бы спорил...
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 19:31
Футбол это обогатит.
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