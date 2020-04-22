Семак: «Кокорин хочет играть в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» в прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» поделился мнением о будущем в клубе нападающего , который на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.

Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи», и как ситуация дальше будет обстоять, пока не могу сказать.

Саша хочет играть в нашей команде и я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб.

Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю и получится договориться.