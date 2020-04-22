Тарасов: «Для меня „Локомотив“ – точно не какая-то красная тряпка»

Полузащитник «Рубина» рассказал о своем отношении к «Локомотиву», за который выступал с 2010 по 2019 год.

Для меня «Локомотив» – точно не какая-то красная тряпка. У меня там много друзей, много товарищей. Это не касается некоторых людей, с которыми у меня были свои разногласия, но не по моей вине.

Если буду играть с «Локомотивом», хочу прежде всего принести пользу команде, в которой я буду. Я не стану кому-то что-то доказывать – я доказываю всегда самому себе. А если я доказываю самому себе, значит, приношу пользу той команде, в которой нахожусь сейчас.