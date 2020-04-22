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Тарасов: «Для меня „Локомотив“ – точно не какая-то красная тряпка»

22 апреля 2020, 19:40

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к «Локомотиву», за который выступал с 2010 по 2019 год.

Для меня «Локомотив» – точно не какая-то красная тряпка. У меня там много друзей, много товарищей. Это не касается некоторых людей, с которыми у меня были свои разногласия, но не по моей вине.

Если буду играть с «Локомотивом», хочу прежде всего принести пользу команде, в которой я буду. Я не стану кому-то что-то доказывать – я доказываю всегда самому себе. А если я доказываю самому себе, значит, приношу пользу той команде, в которой нахожусь сейчас.

Также ранее Тарасов поделился своим мнением о социальных сетях и интернете.

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Юррыч
Юррыч
вчера в 00:31
Мальчик с причудами опять в центре внимания?
Faustello
Faustello
22 апреля в 23:18
Мало футболит мало мало футболит Бузов
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 21:06
Он вообще то и взлететь то не успел.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 21:05
Красная тряпка ??? На фото в музее Локо вместо фото над фамилией Тарасова можно смело поместить красную карточку!!!
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 20:13
Кончился он давно!
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 20:12
Что то много Бузова на соккере)))
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:09
докажи что ты ещё не сбит ))))))
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 19:58
    Трубадур
    Трубадур
    22 апреля в 19:46
    Слишком много Тарасова, игрока ниже среднего уровня.
    Valeleo
    Valeleo
    22 апреля в 19:42
    9 лет отволынил в Локомотиве за неплохую зарплату, а потом еще и судился.
    112910415
    112910415
    22 апреля в 19:41
    точно не красная ..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 апреля в 19:41
    Говоритб можно что угодно
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