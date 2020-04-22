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Евсеев: «Гуренко брал меня в Жодино, чтобы заставить бегать молодых»

22 апреля 2020, 18:48

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от выступлений за жодинское «Торпедо», в котором он завершил карьеру.

«Ж» в моем алфавите — это Жодино. Уютный белорусский город. Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там. Но позвал Сергей Гуренко, возглавивший местное «Торпедо», и я сказал себе: почему бы и нет? Чемпионат Беларуси тогда шёл по необычной формуле. 12 команд играли в три круга, БАТЭ был неоспоримым лидером и для «Торпедо» матчи с ним стали принципиальными вдвойне. До Минска от Жодино километров 70, а Борисов совсем рядом, в 15-ти. Так что это было дерби. Настоящее, бескомпромиссное.

БАТЭ тогда тренировал Виктор Ганчаренко, и было приятно читать его отзывы о себе. Гуренко брал меня, чтобы заставить бегать молодых, но в итоге больше всего за матч обычно пробегал я. Хотя в Беларуси я сменил позицию, играл опорного хавбека. И при этом забил за сезон 5 голов, отдав столько же голевых передач. Тогда уровень чемпионата был повыше. БАТЭ стабильно играл в еврокубках, завоевывал себе репутацию в Лиге чемпионов, но кроме него хорошо смотрелись «Шахтёр», «Гомель», «Неман».

В Жодино было идеальное поле, просто сказочное. Стадион тогда находился на реконструкции, одну из трибун только строили, зато сейчас всё в полном порядке. Но больше всего Жодино мне запомнился не футболом, а экскурсией на знаменитый завод БелАЗ. Учредители клуба пригласили приехать, я поставил условием возможность посидеть за рулём этого монстра. При заводе есть полигон, там я забрался в кабину машины в 220 тонн. Было ощущение, что отправляюсь в космос.

Смог разогнаться до 30 км/ч. Впечатления на всю жизнь! Обычно езжу быстрее. Бывало, добирался до Мытищ за 4 часа, но если не спешить, дорога занимала часов 6. По иронии судьбы Мытищи и Жодино — побратимы. Судьба весело шутит иногда. По Беларуси не скучаю, но то время вспоминаю с удовольствием. Чистые, уютные города и очень приветливые гостеприимные люди.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж в моем алфавите это Жодино. Уютный белорусский город. Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там. Но позвал Сергей Гуренко, возглавивший местное «Торпедо» и я сказал себе: почему бы и нет? Чемпионат Белоруссии тогда шёл по необычной формуле. 12 команд играли в 3 круга, БАТЭ был неоспоримым лидером и для «Торпедо» матчи с ним стали принципиальными вдвойне. До Минска от Жодино километров 70, а Борисов совсем рядом, в 15-ти. Так что это было дерби. Настоящее, бескомпромиссное. БАТЭ тогда тренировал @gancharenko.viktar было приятно читать его отзывы о себе. Гуренко брал меня, чтобы заставить бегать молодых 🤣, но в итоге больше всего за матч обычно пробегал я. Хотя в Белоруссии я сменил позицию, играл опорного хавбека. И при этом забил за сезон 5 голов, отдав столько же голевых передач. Тогда уровень чемпионата был повыше. БАТЭ стабильно играл в еврокубках, завоевывал себе репутацию в Лиге Чемпионов, но кроме него хорошо смотрелись «Шахтёр», «Гомель», «Неман». В Жодино было идеально поле, просто сказочное. Стадион тогда находился на реконструкции, одну из трибун только строили, за то сейчас все в полном порядке. Но больше всего Жодино мне запомнился не футболом, а экскурсией на знаменитый завод БелАЗ. Учредители клуба пригласили приехать, я поставил условием возможность посидеть за рулём этого монстра. При заводе есть полигон, там я забрался в кабину машины в 220-тонн. Было ощущение, что отправляюсь в космос. Смог разогнаться до 30 км/ч. Впечатления на всю жизнь! Обычно езжу быстрее. Бывало, добирался до Мытищ за 4 часа, но если не спешить, дорога занимала часов 6. По иронии судьбы Мытищи и Жодино — побратимы. Судьба весело шутит иногда. По Белоруссии не скучаю, но то время вспоминаю с удовольствием. Чистые, уютные города и очень приветливые гостеприимные люди. #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #премьерлига #жодино #торпедобелаз #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 

Также недавно Евсеев рассказал, согласится ли в будущем возглавить «Локомотив» или сборную России, если такие предложения поступят.

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Все комментарии
Erlov
Erlov
вчера в 00:37
Кому это сейчас интересно?
Adepta
Adepta
22 апреля в 20:48
С тех пор ничего не поменялось.
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 20:02
Вадик нормальный мотиватор.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 19:30
С такой рожей только для этого и годишься.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 18:53
сколько тебе осталось то букв? давай всё за раз)))))))))
beefs
beefs
22 апреля в 18:49
а ты заводила?
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