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Ампаду: «Аренда в „Лейпциге“ прошла не так хорошо, как мне бы хотелось»

вчера, 07:24

Защитник «Челси» Итан Ампаду подвёл итог своей аренды в «РБ Лейпциг».

Временами я испытывал сильнейшее разочарование. Тем не менее я многому научился благодаря этим расстройствам, они лишь помогут мне в дальнейшей карьере.

Я играл не так часто, как мне бы хотелось, но в тех матчах, где я выходил на поле, думаю, я справлялся достаточно хорошо. Это придаст мне уверенности, но мне есть чему поучиться.

Честно говоря, всё прошло не так, как я хотел и рассчитывал. Но надеюсь, что технически и тактически я стал сильнее.

Я поиграл под руководством другого тренера и изучил новый для себя стиль футбола.

Ранее появился слух о том, что «Челси» начал работу над трансферами двух игроков «Лилля».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:19
По крайней мере опыт игры в Лиге Чемпионов точно пойдет на пользу.
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 08:38
наши надежды не всегда сбываются
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:57
На суперуровень не тянет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:45
Парень очень молод и перспективен, вся карьерв ещё впереди.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:33
бывает всякое))терпи)))
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