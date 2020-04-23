Ампаду: «Аренда в „Лейпциге“ прошла не так хорошо, как мне бы хотелось»

Защитник «Челси» подвёл итог своей аренды в «РБ Лейпциг».

Временами я испытывал сильнейшее разочарование. Тем не менее я многому научился благодаря этим расстройствам, они лишь помогут мне в дальнейшей карьере.

Я играл не так часто, как мне бы хотелось, но в тех матчах, где я выходил на поле, думаю, я справлялся достаточно хорошо. Это придаст мне уверенности, но мне есть чему поучиться.

Честно говоря, всё прошло не так, как я хотел и рассчитывал. Но надеюсь, что технически и тактически я стал сильнее.

Я поиграл под руководством другого тренера и изучил новый для себя стиль футбола.