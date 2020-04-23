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Дудек: «Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень»

вчера, 07:39

Экс-голкипер «Реала» и сборной Польши Ежи Дудек в своей автобиографии поделился мнением о своём бывшем партнёре по мадридскому клубу, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень. В основном, всё зависит от того, как его воспринимают окружающие.

Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и обладает менталитетом победителя. Оба предпочли бы выиграть со счётом 2:1, поразив ворота соперника, нежели разгромить его 5:0, но чтобы забивали другие.

Дудек также рассказал о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси провоцировал соперников на поле и очень грубо высказывался в адрес защитников «Реала».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:29
Ну это на самом деле-высокомерный. Но чтобы хейтеры Дудека не заклевали, надо сказать что-нормальный.
cevin cigan
cevin cigan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 08:40
Вот так,чётко разъясняют барсуки(любители "клубнички" и любители во всём что связанно с "голубой "темой)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:36
а когда спит так от обычного не отличить)))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 08:05
Он же чётко сказал "Криштиану Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень. В основном, всё зависит от того, как его воспринимают окружающие"
То есть со всеми он высокомерен, а там за кулисами среди своих "обычных парней" его воспринимают за своего и вот с ними он ласков.....
112910415
112910415
вчера в 08:04
вот эти наблюдения имеют ценность
ошалевший
ошалевший
вчера в 07:51
лавочнику дали слово
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:43
Он не высокомерен а просто крут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:40
Как это? Высокомерие и нормальный
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