Дудек: «Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень»

Экс-голкипер «Реала» и сборной Польши в своей автобиографии поделился мнением о своём бывшем партнёре по мадридскому клубу, форварде «Ювентуса» .

Криштиану Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень. В основном, всё зависит от того, как его воспринимают окружающие.

Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и обладает менталитетом победителя. Оба предпочли бы выиграть со счётом 2:1, поразив ворота соперника, нежели разгромить его 5:0, но чтобы забивали другие.