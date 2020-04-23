Дудек: «Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень»

Экс-голкипер «Реала» и сборной Польши Ежи Дудек в своей автобиографии поделился мнением о своём бывшем партнёре по мадридскому клубу, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду высокомерен, но за кулисами он обычный парень. В основном, всё зависит от того, как его воспринимают окружающие.
Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и обладает менталитетом победителя. Оба предпочли бы выиграть со счётом 2:1, поразив ворота соперника, нежели разгромить его 5:0, но чтобы забивали другие.
Дудек также рассказал о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси провоцировал соперников на поле и очень грубо высказывался в адрес защитников «Реала».
То есть со всеми он высокомерен, а там за кулисами среди своих "обычных парней" его воспринимают за своего и вот с ними он ласков.....
То есть со всеми он высокомерен, а там за кулисами среди своих "обычных парней" его воспринимают за своего и вот с ними он ласков.....