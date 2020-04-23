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Переход Толиссо в «Интер» зависит от ситуации с Перишичем

вчера, 15:02

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо в предстоящее трансферное окно. Игрока хочет видеть в составе «черно-синих» главный тренер команды Антонио Конте.

Вместе с тем, по данным источника, в вопросе трансфера Толиссо многое будет зависеть от ситуации с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем, выступающим за «Баварию» на правах аренды. Миланцы хотят продать игрока «Баварии» по завершении нынешнего сезона. Ожидается, что они не будут пытаться подписать Толиссо, пока не продадут Перишича.

Напомним, ранее сообщалось, что на Толиссо также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:08
уже в голове не укладываются все может да если))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:09
Как Конте решит так и будет.
Karabal
Karabal
вчера в 15:05
Наверняка ему повезет.
Binger
Binger
вчера в 15:02
Стоит только пожелать удачи.
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