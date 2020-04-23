Переход Толиссо в «Интер» зависит от ситуации с Перишичем

1587643329

вчера, 15:02

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Баварии» в предстоящее трансферное окно. Игрока хочет видеть в составе «черно-синих» главный тренер команды .

Вместе с тем, по данным источника, в вопросе трансфера Толиссо многое будет зависеть от ситуации с полузащитником «Интера» , выступающим за «Баварию» на правах аренды. Миланцы хотят продать игрока «Баварии» по завершении нынешнего сезона. Ожидается, что они не будут пытаться подписать Толиссо, пока не продадут Перишича.

Напомним, ранее сообщалось, что на Толиссо также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».