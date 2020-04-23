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Виллиан может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 13:40

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан может сменить клубную прописку грядущим летом.

«Челси» очень близок к оформлению сделки по трансферу полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо и, как сообщается, игрок будет подписан в качестве замены своего соотечественника. Контракт Виллиана с лондонским клубом истекает летом этого года.

Возможность приобрести такого опытного игрока бесплатно привлекла «Ливерпуль», однако, как сообщает источник, Виллиан потребует крупный контракт от «красных», прежде чем согласится на переход.

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Все комментарии
CPS
CPS
вчера в 16:32
Удачи!
beefs
beefs
вчера в 14:13
не верится, Виллиан уже не тот
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:12
О крупных контрактах нужно забыть как минимум на некоторое время.
Илья Соколов
Илья Соколов
вчера в 13:45
Прикольно
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:41
В Ньюкасл больше поверю))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:41
Это очень сомнительно???
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