Виллиан может перейти в «Ливерпуль»

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вчера, 13:40

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан может сменить клубную прописку грядущим летом.

«Челси» очень близок к оформлению сделки по трансферу полузащитника «Барселоны» и, как сообщается, игрок будет подписан в качестве замены своего соотечественника. Контракт Виллиана с лондонским клубом истекает летом этого года.

Возможность приобрести такого опытного игрока бесплатно привлекла «Ливерпуль», однако, как сообщает источник, Виллиан потребует крупный контракт от «красных», прежде чем согласится на переход.