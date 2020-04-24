Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках

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вчера, 16:41

Игроков Бундеслиги могут обязать играть в медицинских масках в случае возобновления сезона, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, который подготовило Министерство труда Германии.

По информации источника, одним из вариантов безопасного продолжения чемпионата Германии является использование масок игроками и арбитрами во время матча. Сообщается, что маски должны быть не одноразовыми, а соответствовать всем требованиям защиты от болезней, передающихся воздушно-капельным путем.

Маски не должны сползать или слетать с игроков в случае столкновений, спринтов или игры в воздухе. Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут. Также в документе отмечается, что при высоких нагрузках маска приходит в негодность за 15 минут, соответственно их будет нужно менять 6-7 раз за матч.

Также под запретом будут празднования голов. За нарушение этого правила будет даваться желтая карточка.