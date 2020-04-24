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Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках

вчера, 16:41

Игроков Бундеслиги могут обязать играть в медицинских масках в случае возобновления сезона, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, который подготовило Министерство труда Германии.

По информации источника, одним из вариантов безопасного продолжения чемпионата Германии является использование масок игроками и арбитрами во время матча. Сообщается, что маски должны быть не одноразовыми, а соответствовать всем требованиям защиты от болезней, передающихся воздушно-капельным путем.

Маски не должны сползать или слетать с игроков в случае столкновений, спринтов или игры в воздухе. Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут. Также в документе отмечается, что при высоких нагрузках маска приходит в негодность за 15 минут, соответственно их будет нужно менять 6-7 раз за матч.

Также под запретом будут празднования голов. За нарушение этого правила будет даваться желтая карточка.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 22:57
Политики и ведущие маски не надевают.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 22:55
Футболисты в масках будут похожи на собак с намордниками.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:47
В масках и подгузниках
Сп62
Сп62
вчера в 20:08
Всё это явная чепуха. Если б такая информация пришла из КНДР, можно ещё поверить, но в Германии такого не может быть.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 19:54
Ну до кучи тогда и в касках ... Горит сарай, гори и хата
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:29
Логично...
Bastardo
Bastardo
вчера в 19:14
Почему нельзя праздновать голы? А во время угловых заходить в штрафную можно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 19:08
Тоже верно. Но с другой стороны, должно ведь подразумеваться, что игроки здоровые.
Не больных же загнали играть в футбол? Тогда зачем маски? От кого прятаться?
jek718875
jek718875
вчера в 19:07
НЕ ВЕРЮ, ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
juvenale
juvenale
вчера в 18:53
в противогазах лучше
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:49
Это вполне даже не исключено! И футболистам придется подчинится такому распорядку.
Adepta
Adepta
вчера в 18:26
Лучше в ОЗК.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:05, ред.
Полный бред!
Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут.
Лучше уж тогда вообще не играйте.
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:51
В армии в ОЗК и противогазах бегали с автоматами и ничего...подумаешь маска)...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:41
Прочитал, показалось - бред. Перечитал - ну точно бред. Квазипараноидальный..
VIPded
VIPded
вчера в 17:31
Ага. И доигрывать чемп в настольный футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:28
ИдиотизЪм. В маске 10 минут походишь и задыхаешься, а здесь бегать надо...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:22
Ну и ОЗК до кучи. Плавно перейдет в тренировку РХБЗ.
112910415
112910415
вчера в 17:19
к этой мысли надо как-то привыкнуть ...
нет, скверная идея
13ROS13
13ROS13
вчера в 17:11, ред.
Не лучший вариант, конечно. Да и кто на поле может заразить, если не друг друга.
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 17:10
В химзащите-судья))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:09
Совсем с ума посходили.....
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 17:04
Совсем рехнулись
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:01
А может быть лучше в противогазах?)))
Глупость.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:00
В них просто так ходить не очень-то, а им же вовсе бегать, потеть в них
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:58
тогда лучше в химзащите)) хоть посмеёмся))
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
Там люди уже бредят.
Twisted
Twisted
вчера в 16:48
Боже мой!Не надо нам такого извращения
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