Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках

Игроков Бундеслиги могут обязать играть в медицинских масках в случае возобновления сезона, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, который подготовило Министерство труда Германии.
По информации источника, одним из вариантов безопасного продолжения чемпионата Германии является использование масок игроками и арбитрами во время матча. Сообщается, что маски должны быть не одноразовыми, а соответствовать всем требованиям защиты от болезней, передающихся воздушно-капельным путем.
Маски не должны сползать или слетать с игроков в случае столкновений, спринтов или игры в воздухе. Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут. Также в документе отмечается, что при высоких нагрузках маска приходит в негодность за 15 минут, соответственно их будет нужно менять 6-7 раз за матч.
Также под запретом будут празднования голов. За нарушение этого правила будет даваться желтая карточка.
Не больных же загнали играть в футбол? Тогда зачем маски? От кого прятаться?
Не больных же загнали играть в футбол? Тогда зачем маски? От кого прятаться?
Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут.
Лучше уж тогда вообще не играйте.
Если же маска слетает, матч приостанавливается на 15 минут.
Лучше уж тогда вообще не играйте.
нет, скверная идея
нет, скверная идея
Глупость.
Глупость.