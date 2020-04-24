Дайеру выдвинуты обвинения за потасовку с фанатом после матча с «Норвичем»

Полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру выдвинуты обвинения за неподобающее поведение после матча Кубка Англии с «Норвичем» (1:1, 2:3 пен.), который состоялся 4 марта.
Напомним, что английский хавбек после матча забежал на трибуну и завязал конфликт с фанатом.
Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что поведение Эрика носило угрожающий характер и призвала футболиста ответить на обвинение до 8 мая.
Не так давно появилась информация, что «Тоттенхэм» готов продать Дайера, если тот не продлит контракт.