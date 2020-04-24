ГлавнаяНовости

Дайеру выдвинуты обвинения за потасовку с фанатом после матча с «Норвичем»

вчера, 11:05

Полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру выдвинуты обвинения за неподобающее поведение после матча Кубка Англии с «Норвичем» (1:1, 2:3 пен.), который состоялся 4 марта.

Напомним, что английский хавбек после матча забежал на трибуну и завязал конфликт с фанатом.

Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что поведение Эрика носило угрожающий характер и призвала футболиста ответить на обвинение до 8 мая.

Не так давно появилась информация, что «Тоттенхэм» готов продать Дайера, если тот не продлит контракт.

Все новости
Игроки французских клубов вернутся в расположение команд к 11 мая
Вчера, 22:21 Комментарии7
СлухиИгроков Бундеслиги могут обязать играть в масках
Вчера, 16:41 Комментарии28
«Челси» не собирается продавать Жоржиньо
Вчера, 09:07 Комментарии12
Игроки «Дерби» не могут договориться с руководством об отсрочке зарплат
Вчера, 08:38 Комментарии4
Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»
Вчера, 05:03 Комментарии10
Экс-игрок «Ливерпуля» поборол рак мозга
23 апреля ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:55
Дисква ждёт его.
Karabal
Karabal
вчера в 12:31
Не очень приятный момент, продать его в Шкендию.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:20
Вовремя смыться надо было.
ДСА
ДСА
вчера в 12:13
Придется откупаться или сидеть.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:58
Второй Неймар, без тормозов!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:12
засиделись без футбола)) ерундой занимаются))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:10
Бывает однако)
beefs
beefs
вчера в 11:06
в каталажку его
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100