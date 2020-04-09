Вице-президент «Барселоны»: «Бартомеу мне не доверяет»

Вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо прокомментировал слухи о том, что президент «сине-гранатовых» хочет заняться реформированием руководства клуба.

На днях Бартомеу позвонил мне и сказал, что хочет сменить руководство, потому что он не доверяет некоторым руководителям, включая меня. Он заявил, что в прессу просочились вещи, которые расстроили игроков. Также он считает, что я критиковал его решения. Звонок Бартомеу меня удивил. Я ничего не понял.