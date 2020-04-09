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Вице-президент «Барселоны»: «Бартомеу мне не доверяет»

сегодня, 10:22

Вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо прокомментировал слухи о том, что президент «сине-гранатовых» хочет заняться реформированием руководства клуба.

На днях Бартомеу позвонил мне и сказал, что хочет сменить руководство, потому что он не доверяет некоторым руководителям, включая меня. Он заявил, что в прессу просочились вещи, которые расстроили игроков. Также он считает, что я критиковал его решения. Звонок Бартомеу меня удивил. Я ничего не понял.

Недавно испанские СМИ утверждали, что «Барселона» заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж Бартомеу в социальных сетях.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:04
правильно ! надо строить новую команду без старого хлама!!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:07
Месси проект оказался временным, аха-ха.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:59
большечемклуб. и так было всегда ведь.
112910415
112910415
сегодня в 10:45
".. а мне в президенты хочется !"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:30
Бартомеу доверяет только деньгам.Если руководство портит своими действиями имидж клубу, наносит ему урон деловой репутации и, соответственно, урон финансовый - то таким сотрудникам не место в клубе.Все верно
beefs
beefs
сегодня в 10:24
кризис накрыл Барсу
shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
Плохо это
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