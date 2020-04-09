Бартомеу хочет реформировать руководство «Барселоны»

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сегодня, 10:11

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен сменить сразу несколько руководителей клуба.

Сообщается, что функционер позвонил Эмили Руссо, одному из вице-президентов, и открыто заявил о недоверии. Если верить слухам, то Бартомеу попросил сразу четырех вице-президентов клуба (Эмили Руссо, Энрике Томбаса, Сильвио Элиаса и Хосепа Понта) уйти в отставку.

Недавно бывший вице-президент «Барселоны» Альберт Перрин раскритиковал руководство клуба.