ГлавнаяНовости

Бартомеу хочет реформировать руководство «Барселоны»

сегодня, 10:11

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен сменить сразу несколько руководителей клуба.

Сообщается, что функционер позвонил Эмили Руссо, одному из вице-президентов, и открыто заявил о недоверии. Если верить слухам, то Бартомеу попросил сразу четырех вице-президентов клуба (Эмили Руссо, Энрике ТомбасаСильвио Элиаса и Хосепа Понта) уйти в отставку.

Недавно бывший вице-президент «Барселоны» Альберт Перрин раскритиковал руководство клуба.

Все новости
Вице-президент «Барселоны»: «Бартомеу мне не доверяет»
Сегодня, 10:22 Комментарии7
Четырехкратный чемпион НБА может стать президентом «Лиона»
05 апреля Комментарии3
«Милан» пытается уговорить Мальдини остаться в клубе
05 апреля Комментарии5
Геркус рассказал о спорах с Сёминым во время работы в «Локомотиве»
02 апреля Комментарии4
Медведев: «„Зенит“ в полном составе остается в Петербурге»
21 марта Комментарии2
Газидис: «Футбол вернется в подходящее время»
20 марта Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:41
Месси расформировать...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:47
Бартомеу гасит Барсу,правильно делает так все 12никами стали и даже игроки.Никто против него ничего не может делать из за трусости и зарпаты урезал на 70%.
Скоро игроки будут требовать,чтобы их продали а Месси должен перейти в Интер или Спартак.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:05
Думают проект вечный, золотые времена каталонского клуба прошли.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:05
Бартомеу себя расформировать не хочет!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:03
Значит Месси перейдет в Интер.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 10:35
Чем больше в Барселоне раздора и скандалов,тем лучше,и конечно же сезоны без трофеев,ну это скоро придёт,Лео не вечный!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:11
Хммм. Переворот3
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100