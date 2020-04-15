Ужасные владельцы и директора футбольных клубов

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сегодня, 08:31

Этим ребятам не поставят памятники у великих стадионов!

«Соккер.ру» фиксирует, что в мире немало клубов, где фанаты недовольны действиями владельцев или директоров с президентами. Если раньше взбалмошный богач мог сесть на шею известной команде, но он хотя бы любил футбол и переживал за результат, то в 21 веке много бездушных владельцев. Поговорим о тех, к кому накопились вопросы.

Дэниэл Леви и Джо Льюис – «Тоттенхэм»

Инвестиционная компания ENICGroup опекает «шпор», поскольку Леви – фанат клуба. Однако Дэниэл загнал футбольный проект в тупик. Стадион отгрохали, но теперь в долгах, а идеальный момент с расставанием с игроками, выросшими в цене, не использовали. Сон, Эриксен и Кейн должны были уйти после финала ЛЧ за огромные деньги, а Алли нужно было «сбрасывать» еще раньше, как только Деле присвоили статус «английский талант», но до того, как начал снимать порно. Леви разбирается в деньгах, но слаб в футболе, поскольку не видит цель в трофеях. Лысого менеджера немного жаль – Кубок Лиги 2008 года остается единственным трофеем. Но раз не научился отпускать – поделом.

Аурелио Де Лаурентис – «Наполи»

У сыновей успешных отцов, что корчили крестных отцов по образу и подобию Марлона Брандо, много комплексов – иначе быть не может. На стене семейного дома Де Лаурентиса висят огромные портреты отца и дяди. Аурелио уже сам не мальчик, за его плечами более сорока лет в кинобизнесе. Но если старший Де Лаурентис причастен к созданию фильмов Феллини, как и дядя владельца «Наполи» — у картин продюсера Дино вообще 38 номинаций на «Оскар», то наследник больше по второсортным картинам. Вот и «Наполи» никак клубом экстра-класса, невзирая на возможности и любовь фанатов, стать не может. Марадона 21 века не приедет в Неаполь играть за местный клуб, а чемпионского чутья у Де Лаурентиса нет. «Наполи» — «Тоттенхэм» из Италии.

Дэвид Салливан и Дэвид Голд – «Вест Хэм»

АПЛ настолько богатая лига, что «молотобойцы» по выручке являются 18-м клубом планеты. Выше «Наполи», «Милана», «Аякса», «Бенфики» и «Зенита». Денег было много, а умения тратить их на результативный футбол нет. У Салливана 51.1 % акций, у Голда – 35.1 %, а на выходе получаете клуб с верными фанатами, яркой историей, солидными финансовыми возможностями, но без достойных результатов. «Молотобойцы» богаче, чем «Лестер», но в таблице на 13 позиций ниже, и не были сенсационными чемпионами Англии. Салливан и Голд обладают клубом, который не умеет зарабатывать на продажах, а ключевые ставки делает на тех, кто позже не играет на все деньги. Два бывших порнографа не нашли себя в футболе. И «Бирмингем», которым управляли, вылетел, и «Вест Хэм» в шаге от Чемпионшипа.

Питер Лим – «Валенсия»

Сингапурский бизнесмен пришел в «Валенсию», но думал, что в испанском футболе все устроено так просто, как в его далекой стране. В прошлом сезоне Питер погнал из клуба директора Алемани и тренера Марселино просто потому, что ему не понравилось, что у них получается и оба хотят увидеть в «Валенсии» более сильных футболистов, способных выбить «Аталанту» из плей-офф Лиги чемпионов. Проще говоря, ревновал. Лим, который год ведет себя так, как второсортный диктатор, поэтому уволил тренера, что поднял «Валенсию» с 12-го места на 4-е и обыграл «Барселону» в финале Кубка Короля. Завистливый к чужому успеху миллиардер напомнил, почему его терпеть не могут многие фанаты «Валенсии».

Эд Вудворд и братья Глейзеры – «Манчестер Юнайтед»

Быть может, многие в этом списке и разбираются в финансах – хотя не сказать, что где-то есть сверхприбыльные клубы, скорее доходные, однако в футболе все названные – жалкие пародии на великих менеджеров прошлого и настоящего. В «Манчестер Юнайтед» верят в свет в конце тоннеля, поскольку команда Сульшера нашла плеймейкера зимой. Однако пока в клубе управляет Эд Вудворд, что не разбирается в футболе, не стоит ждать «красных дьяволов» на первом месте в АПЛ уже через год. Прямо сейчас ищут крайнего на будущее – спортивного директора, но вместо Ван дер Сара, что неплохо справляется с «Аяксом», хотят поставить на блогера Эвра, боксера-любителя Фердинанда или футбольного пенсионера Флетчера. В переводе на понятный язык – Вудворд не отдаст власть, но будет тыкать в подчиненного после новых неудач. А виноваты братья Аврам и Джоэл Глейзеры, ведь сидят в Нью-Йорке и верят отчетам. МЮ заметно отстал от конкурентов, выйти из автобуса в чемпионский болид будет крайне сложно.

Пол Сингер и Джон Полэк – «Милан»

«Милан» из-за неумных действий китайского владельца попал в руки людям, что зарабатывают на чужих долгах. «Россонери» не светит ничего, кроме перепродажи в будущем, однако кризис затянулся, а Пол Сингер по прозвищу «Стервятник» продолжает то, что начали до него – уничтожает великий клуб «Милан». К футболу бывший психолог и трейдер не имеет никакого отношения, поэтому в итальянском клубе бардак, усиленный пандемией в Италии. Последствия для экономики будут серьезными, поэтому, если «россонери» повезет, найдется покупатель, которому Сингер скинет клуб на «дне» стоимости. С американцами «Милану» не светят светлые времена, продавцы долгов просто тасуют управленцев, никому не доверяя. Клуб получили в качестве компенсации части долга, отношение – соответствующее.

Майк Эшли – «Ньюкасл»

Откуда у этого человека сотни миллионов фунтов? Майк Эшли – владелец сети спортивный магазинов, вот и весь секрет. Но еще он человек, которого ненавидят фанаты «Ньюкасла», привык поступать им назло. Майк настолько плох в футболе, что его «сороки» давно без реальных успехов – времена с Ширером в Лиге чемпионов вспомнят только самые взрослые из их числа, но тот сезон был до Эшли. Кроме того, впервые о продаже клуба владелец заговорил в 2008 году, но тянул до 2020, то есть издевался над фанатами, как насильник, что прячет в своем подвале молоденьких девушек годами. Майк прямо грозился продать клуб Аманде Стевели – дама представляет интересы различных шейхов, с 2017 года, но лишь сейчас сделка обретает реальные очертания. Эшли давно пора уйти из футбола, ведь в нем он полный бездарь.

Стэн Кронке – «Арсенал»

Усманов вовремя вышел из числа владельцев «Арсенала». Слишком слабые результаты, сильным было негативное давление со стороны фанатов. А вот Кронке остался, и это ошибка усатого американца. Если заокеанские владельцы «Ливерпуля» не вмешиваются, если азиатские боссы «Лестера» наняли толковых менеджеров, то у Кронке все иначе. В качестве щита используют старенького сэра Чипса Кезика – фаната «Арсенала» и уважаемого дедушку без какой-либо реальной власти в клубе. Даже чтобы снять ужасного Эмери, который подходил Кронке, ведь финансовые результаты клуба даже без ЛЧ были такими же, как у «Ювентуса», сэру Чипсу пришлось пригрозить скандальным уходом. Кронке – муж наследницы империи «Уолмарт», он давно в спорте, но американском. В футболе этот дед — полный ноль, что сказывается на результатах «Арсенала». В этом сезоне есть вылет из ЛЕ , 9 место в АПЛ , и хотя Артета – не худший выбор, «канониры» и близко не кандидаты в чемпионы.

Хосеп Бартомеу – «Барселона»

У «Барселоны» нет единого владельца, но есть временный диктатор. Каталонец собирался нарисовать по итогам будущего финансового года оборот в 1 миллиард евро – стать первым клубом истории, которому покорилась такая отметка. Но в погоне за первым местом в списке самых доходных клубов мира Жозеп забыл о футболе. Нет сомнений, что в каталонской команде происходят крайне нездоровые процессы. Бартомеу настолько хочет сохранить свое влияние в клубе, что дошло до обвинений в покупке ботов, что обзывали не только Месси и Пике, не только нахваливали президента, но даже получали с клубной казны деньги за ругань в адрес главного оппонента на будущих выборах – Виктора Фонта. Хосеп заявлял, что не планирует баллотироваться сам, но хочет остаться серым кардиналом. Но у человека, который с Месси пять лет не был в финале ЛЧ , слишком мало футбольных талантов.

Бартомеу лишь наследник богатого влиятельного дедушки, не более. Крутит деньгами каталонцев, но одновременно навешал на клуб долгов. Потерял Неймара, доверился Абидалю, устроил бардак в совете директоров, выдворил из клуба своего же преемника, одобрял трансферы Малкома, Дембеле, Коутиньо и Гризманна, назначил главными тренерами Вальверде и Сетьена, причем второго – под давлением, ведь ему выгодна была фигура «козла отпущения» Эрнесто. Хосеп слишком часто пытается вырыть могилу многочисленным врагам, а интриганы иногда сами оказываются в яме, которую подготовили. Если Хави, Месси, Пуйоль и шесть директоров, ушедших в знак протеста против самодурства Бартомеу, переметнутся на сторону Фонта, то хунта Хосепа падет.