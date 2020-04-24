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Ерохин: «На карантине для футболиста важно держать мышцы в тонусе»

вчера, 20:42

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

Пресс, кор — силовые тренировки обязательно для всех. А для профессиональных футболистов в первую очередь важны тренировки ног, чтобы именно эти мышцы находились в тонусе постоянно, плюс, кардио-тренировки. Мы же не знаем, когда начнем тренироваться полноценно: может, через месяц, а может, уже завтра.

Плюс, я сделал небольшую перестановку в зале, чтобы было больше пространства для движений с мячом — пожонглировать или с Федей (сын) поиграться, например. Важно, чтобы ноги чувствовали мяч.

Ранее Ерохин высказался по поводу тенденции по снижению заработной платы футболистов во время пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:28
Особенно мышцы головы.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:22
прям открыл нам космос))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:56
Старайся , в Сочи конкуренция большая!!!
Red blu
Red blu
вчера в 20:52
Мышцы, мышцами, а без беговых тренировок сидеть по квартирам и дачам пользы будет не много.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:48
Ну завтра точно не начнёте.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:48
И не только мышцы.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:45
Если важно, надо держать
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