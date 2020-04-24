Ерохин: «На карантине для футболиста важно держать мышцы в тонусе»

Полузащитник «Зенита» рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

Пресс, кор — силовые тренировки обязательно для всех. А для профессиональных футболистов в первую очередь важны тренировки ног, чтобы именно эти мышцы находились в тонусе постоянно, плюс, кардио-тренировки. Мы же не знаем, когда начнем тренироваться полноценно: может, через месяц, а может, уже завтра.

Плюс, я сделал небольшую перестановку в зале, чтобы было больше пространства для движений с мячом — пожонглировать или с Федей (сын) поиграться, например. Важно, чтобы ноги чувствовали мяч.