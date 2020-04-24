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Сычёв: «Дрогба постоянно просил у меня блины с икрой»

вчера, 20:19

Бывший форвард «Марселя» Дмитрий Сычёв вспомнил историю, связанную с бывшим одноклубником Дидье Дрогба.

В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил.

Каким я запомнил ивуарийца? Он очень требовательный. Прежде всего к самому себе, но и к партнёрам тоже. Конечно, это не всегда приятно, но в то же время подстёгивает. Понимая, что в команде есть такой человек, ты не останавливаешься на достигнутом, стремишься к большему. Именно такую роль он играл в «Олимпике».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:26
У Дрогба хороший вкус
CPS
CPS
вчера в 21:32
Сычев никак буфетчицей был в Марселе.
112910415
112910415
вчера в 21:08
для хорошего человека не жалко
ОПС
ОПС
вчера в 20:47
Халявщик, блин.
SSPZ
SSPZ
вчера в 20:44
Блины с икрой все любят, но не все просят.
swift stream
swift stream
вчера в 20:34
Зулус быстро всек вкус деликатеса.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:29
Интересные и приятные воспоминания.
drug01
drug01
вчера в 20:25
Такое не забывается !!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:24
дидье был по настоящему хорош!!! а сыча не жалко совсем))))
Karabal
Karabal
вчера в 20:24
Сычев контрабандой ее завозил.
AgentART
AgentART
вчера в 20:19
Губа не дура икорки потрескать.
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