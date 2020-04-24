Сычёв: «Дрогба постоянно просил у меня блины с икрой»

Бывший форвард «Марселя» вспомнил историю, связанную с бывшим одноклубником .

В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил.

Каким я запомнил ивуарийца? Он очень требовательный. Прежде всего к самому себе, но и к партнёрам тоже. Конечно, это не всегда приятно, но в то же время подстёгивает. Понимая, что в команде есть такой человек, ты не останавливаешься на достигнутом, стремишься к большему. Именно такую роль он играл в «Олимпике».